為滿足市民停車需求，台中市政府提出「路邊為輔、路外為主」的停車政策，積極增設路邊停車格及立體停車場，截至今日，台中市路邊汽車停車格共5萬93格、機車停車格9萬9,075格，總計14萬9,168格，而立體停車場目前已啟用4座，興建施工共13座，規劃中9座，將提供汽車停車格達4557格，機車停車格3515格。

中市府「雙箭齊發」滿足民眾交通需求

台中市為全國第二大城市，人口280萬人，截至今年4月台中市機動車輛登記數為293萬4,489輛，其中汽車為114萬1,821輛，機車為179萬2,668輛；且台中經濟活動活絡，與周邊南投、苗栗、彰化等城市流動頻繁，為滿足民眾交通及停車需求，台中市市長盧秀燕表示，市府除持續增加停車位，積極推動大眾交通工具，盼藉「雙箭齊發」解決交通問題。

台中市政府交通局辦理公有路外停車場委外招標時，依場地性質要求業者建置相關智慧停車系統（圖／台中市政府提供）

台中市政府交通局表示，市府提出「路邊為輔、路外為主」的停車政策，除積極增加路邊停車格外，並於鐵路、捷運、公車轉運中心等交通節點及商圈停車熱點地區，積極新闢立體停車場；自107年⾄今，共啟⽤4處立體停⾞場，包含潭子國民運動中心停車場、育英路多目標立體停車場、大益停車場及水安宮停車場，興建施工中之立體停車場共13處，其中豐原轉運中心暨立體停車場、正心立體停車場、舊社立體停車場、東榮立體停車場等停車場完成度達90%，預計今年完工，市府將持續辦理停⾞場BOT及OT案，提供更多停車位給民眾使用。

台中市政府交通局強調，解決民眾交通需求，近年除興建停車場，增加智慧停車等便民服務，讓民眾更快找到停車位；也致力健全大眾運輸系統，捷運綠線、雙十公車、iBike等大眾運輸工具，方便民眾停車後轉乘移動。

台中市政府建設路邊地磁感應設備合計埋設約6,500顆，相關地磁資訊已整合至「台中交通網APP」（圖／台中市政府提供）

設籍台中市汽機車眾多，平均每家戶有1.1輛汽車及1.76輛機車，對於停車空間需求非常大，除增加硬體建設外，目前推出應對措施，包含避免久停占用、提高停車格周轉率及落實使用者付費，其中路邊收費汽車格的比率從55%提升至72%；另外也新增AVI(⾃動⾞牌辨識)、在席偵測(快速辨別特殊⾞格位置)、地磁及路邊停車行動支付等便民服務。

停車場停管設備智慧化為未來趨勢，公有路外停車場委外招標時，台中市政府交通局依場地性質要求業者建置相關智慧停車系統(如電子票證進出、車牌辨識系統、行動支付繳費方式及身障免銷單服務等)，有效縮短駕駛者取票、驗票等候的時間及票卡成本，更達便民之功效；並路邊地磁感應設備合計埋設約6,500顆(累進及差別費率路段)，相關地磁資訊已整合至「台中交通網APP」，民眾可透過「台中交通網APP」快速找到路邊車格空位，並導航至目標車格，再也不用像無頭蒼蠅尋找停車位。