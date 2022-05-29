2022年3月4日，曼城足球俱樂部官方宣佈，OKX成為曼城唯一加密貨幣贊助商，雙方將達成長期的合作夥伴關係。

這是OKX 首次跨足體育和娛樂領域，該合作夥伴關係將涵蓋曼城足球俱樂部的男子和女子球隊，以及俱樂部的電子競技業務。

OKX和曼城同樣注重人才發展、技術進步，以及持續創新，這些共識也是促成兩者合作的關鍵。

曼城俱樂部足球執行長Roel De Vries表示，很高興OKX成為曼城的官方合作夥伴。我們的價值觀一致，OKX與曼城同樣都擁有廣泛與包容性，期待成為合作夥伴後繼續共同努力。

(圖/OKX提供)

OKX 執行長Jay Hao則談到，我們很高興與世界上最受喜愛和最成功的球隊之一「曼城」達成合作。足球和加密貨幣產業有一些共通之處，比如開放與包容。OKX將作為曼城的唯一加密貨幣贊助商，首次登上英超聯賽，以此致敬我們與足球界共同擁有的社群精神。

關於曼城足球俱樂部：

曼城隊足球俱樂部是一家英超俱樂部，最初成立於1880年，名為聖馬克西戈爾頓。它於1894年正式成為曼城隊，此後贏得了歐洲優勝者盃、七個聯賽冠軍頭銜，包括六個英超冠軍（2012, 2014, 2018, 2019, 2021,2022）和六個足總盃。曼城隊足球俱樂部是城市足球集團（City Football Group）11個俱樂部之一，紐約市足球俱樂部和墨爾本市足球俱樂部為其姊妹俱樂部。

在佩普·瓜迪奧拉（Josep "Pep" Guardiola Sala）的領導下，俱樂部在阿提哈德體育場（Etihad Stadium）進行國內和歐冠聯賽的主場比賽。瓜迪奧拉是世界足壇最受尊敬的教練之一。阿提哈德體育場從2003年成為曼城主場，可容納5.5萬名觀眾。直到今天，體育場坐落在更廣闊的阿提哈德校園內，其中還包括城市足球學院，是一個位在東曼徹斯特中心，最先進的表演培訓和青年發展設施。城市足球學院有一個7000人的學院體育場，也是曼城隊女子足球俱樂部和精英發展隊每天訓練和進行主場比賽的地方。

關於OKX：

OKX成立於2017年，是領先全球的數字貨幣交易所，以及去中心化金融生態系統。OKX正在用區塊鏈技術重塑金融生態系統，並提供市場上一些最多樣化和最複雜的產品、解決方案和交易工具。OKX受到全球180個地區2000萬人的信任，其使命是通過提供對去中心化未來所擁有一切的資源，消除財富創造的障礙。OKX堅定不移地致力於創新，通過加密和去中心化金融的力量，打造一個所有人都能享受金融包容的世界。

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