在美國空軍版「Top Gun」擔任教官的資深飛行員表示，被認為難以於未來戰爭中生存的A-10「疣豬」（Warthog）攻擊機，只要整合空射型誘餌無人機或距外打擊武器，就能發揮武器掛載點多、擅長於惡劣環境作業的優勢，協助美國在太平洋戰區對抗中國大陸。

擁有超過2100小時A-10飛行時數、目前在美國空軍武器學校（USAF Weapons School）第66武器中隊（66th Weapons Squadron）擔任教官的格羅索（Maurice Grosso）少校於軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）表示，美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將宣布「不加速變革就會失敗」後，A-10相關人員便開始分析如何實現該軍種未來的戰略、作戰和戰術目標。

格羅索指出，A-10整合距外打擊武器的概念是在約10年前提出，但一直未獲重視；不過戰術專家們已討論出2大有效方案，首先是整合ADM-160微型空射誘餌（Miniature Air-Launched Decoy，MALD），1個4機編隊的A-10將能攜帶高達64架MALD，擔任「誘餌卡車」的角色，利用大量假目標混淆中國大陸的防空作戰圖像；尤其是MALD可事先設定，不須花費太多時間和經費與A-10的作戰電腦整合，只要能夠掛載和投出即可，若獲得空戰司令部（ACC）等上級支持，可能僅需數個月便能投入作戰。

第2個方案是整合AGM-158「聯合空對面遠攻飛彈」（JASSM），A-10預計可一次攜帶4至5枚JASSM，幾乎可與F-15E「打擊鷹」（Strike Eagles）媲美，配合快速油彈補給能力，A-10將有效加強美國空軍於印太區域的瞬間火力，讓共軍更難抵擋攻勢。

這兩個方案都有效利用了A-10可用武器掛載點多的優勢，格羅索表示，F-35、F-22等戰機雖然先進，卻因匿蹤考量而難以攜帶太多武器；另外，A-10能在惡劣環境中運作的特性，也有利於融入美國空軍「機動戰鬥運用」（Agile Combat Employment，ACE）概念，自太平洋小島上的臨時機場出擊，讓該軍種於面對中國大陸時，能迅速擴大前線基地數量，降低主要樞紐遭敵方遠程火力打擊造成的影響。