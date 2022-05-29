台北市長柯文哲高齡84歲的母親何瑞英女士，日前在家中跌倒。報導指出，柯文哲母親因倒下時可能撞擊到頭部，造成腦出血、骨裂等情形，緊急送醫後一度住進加護病房觀察與治療，所幸目前已順利出院。臨床數據顯示，65歲以上高齡長者，平均每6人就有一人在過去1年曾跌倒，女性跌倒盛行率更是男性的1.5-2倍。如何預防跌倒風險，專家提供多項具體建議可依循。

馬偕紀念醫院老年醫學團隊、家庭醫學科主治醫師張智博指出，跌倒對長者引起嚴重的傷害不容小覷，尤其髖部骨折及頭部創傷，若再加上原有慢性疾病，恐成為一連串導致失能的開端，是健康餘命的重大威脅。

張智博醫師分析，熟齡長者跌倒原因多元，但大致可分為：

1. 內因性原因：包括老化造成的平衡感變差、步態不穩、下肢肌力不足、姿勢性低血壓、認知功能障礙、視力或聽力變差等。

2. 外因性原因：包括飲酒、多重用藥或是服用可能增加跌倒風險的藥物，例如長效型鎮定劑、肌肉鬆弛劑、心血管用藥及某些精神科藥物等。

3. 環境因素：如濕滑或不平的地面、光線不足、雜物或電線等羈絆物、衛浴設備太高、太低或缺乏扶手等安全裝置。

●防跌秘訣：家中環境「平、亮、扶」 日常衣著合身比寬鬆好

衛福部國健署指出，比起戶外，居家才更是長者最常跌倒的場所，因此家中環境務必注意：

1.若有地毯及踏墊，要拉平皺褶、避免捲起的邊緣，並要在毯下放置止滑墊。

2.所有電線和家具都遠離走道並收納整齊；各處地板不要散落雜亂的東西或物品。

3.室內各處都要保持光線或燈光明亮，夜晚最好也留有小夜燈。

4.浴室做好防滑處理，地面常保乾燥，有水漬盡快去除。

5.臥室睡床高度不要太高，以坐在床沿時，雙腳能平放在地為適宜高度。

6.沙發、座椅、睡床、馬桶、浴缸等各種需要從中「站起來」的家具，加裝扶手。

7.選穿能包覆全腳及防滑鞋底的鞋子。

8.寬大的衣物及過長的褲管容易絆倒自己，最好選合身但不緊憋、富彈性的衣著。

（資料來源／衛福部國健署《長者防跌妙招手冊》）

9.服用睡前用藥後應盡速就寢，避免藥效發揮後行走不穩。

10.維持肌力與筋骨、關節活動力，保持適度運動習慣。

國健署建議，下列的運動項目，適合所有長者日常練習：

（資料來源／衛福部國健署《長者防跌妙招手冊》）