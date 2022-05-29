新冠肺炎疫情飆升，其中兒童確診人數上升，引發不少家長憂心。蔣萬安27日晚間在臉書表示，收到一名年輕媽媽的留言，對方表示自己的孩子確診後發燒，燒了又退、退了又燒，吃了藥效果也有限，「夫妻倆每分每秒都過得戰戰兢兢」。

關於兒童染疫情況，蔣萬安在臉書談到，有一名年輕媽媽留言告訴我，她的孩子26日確診了，發高燒到40度，吃了藥效果也有限，看到孩子這樣燒了又退、退了又燒，叫做爸媽的怎麼不心疼？夫妻倆每分每秒都過得戰戰兢兢。

「家長的擔憂和緊張，官員們真的理解嗎？」蔣萬安說道，行政院長蘇貞昌宣布，六月份開始，0到6歲的幼童持健保卡就可以到藥局領5劑免費快篩試劑，大家喊了這麼久，政府總算開始有所作為，但對比歐美、新加坡早就定期免費提供快篩試劑，這樣的補救還是落後太多，遠遠不足。

因此蔣萬安喊話政府「負起責任來」，加速提升兒童疫苗覆蓋、確保兒童醫療量能，並盡速評估讓0到6歲幼童使用唾液快篩等更方便、更容易操作的快篩方式，我們才有機會挽回來不及長大的小天使，保護更多孩子度過這波疫情難關，讓家長安心。