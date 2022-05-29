全球老化嚴重，臺灣老化速度更是持續加劇，臺灣在 2018 年高齡人口(65 歲以上人口) 比例已超過 14%，已經進入「高齡社會(Age society)」預計在 2026年超過 20%，進入所謂的「超高齡社會(super-aged society)」。疫情期間，哈佛大學流行病學博士、台大醫院急診部臨床副教授李建璋於臉書指出，脆弱老年人得到COVID-19的時候，往往不是以發燒、喉嚨痛、咳嗽為主要症狀表現，反而有微溫、吐瀉、譫妄、跌倒等四大非典型症狀，千萬不可輕忽。

●老年病症候群 譫妄症易被忽略

譫妄是一種突發性認知障礙，以胡言亂語或是妄想症狀表現，除了疫情期間恐是染疫指標外，在超高齡社會可能導致新的醫療與社會問題。

奇美醫學中心急診醫學部暨老年醫學科主治醫師陳殿和指出，而高齡病人因為功能的退化及衰弱衍生出的「老年病症候群」與許多不良預後有關，其中，譫妄症是一個容易被忽略的疾病，不但是一般民眾對這個疾病的認知不夠，往往醫療人員也輕忽這個疾病，甚至低估它的發生率。

●譫妄症急性發作 未及時處理恐留後遺症

陳殿和說明，譫妄症是指注意力及急性認知功能障礙的臨床症候群。其病程特徵為急性發作且時好時壞，並具有暫時性及可恢復性。臨床上，常碰到高齡病人突然精神混亂、日夜顛倒、產生幻覺、失去定向感，如：認不得人、失去時間概念、不知身處何方，這很可能疑似為譫妄症發生。

值得注意的是，譫妄症的發生都是急性發作，但沒有處理得當亦能變成慢性的，甚至是造成永久的後遺症；因此需要高度的警覺性，才能早期診斷譫妄症，並給予適切的治療。

●治療譫妄症 跨科別＋家屬缺一不可

譫妄症發生的誘發因子包括：

1.感染症：如：肺炎、尿道感染、腸胃炎等。

2.心肺疾病：如：心肌梗塞、心臟衰竭、心肌炎、肺炎、呼吸衰竭等。

3.腦神經疾病：如：中風、腦出血、癲癇、腦膜炎等。

4.內分泌疾病：如：血糖過高或過低、甲狀腺疾病、電解質不平衡等。

5.系統性問題：如：脫水、疼痛、低體溫、熱中暑、重大外傷。

此外，高齡病人往往都有多重的慢性病，加上突發性的急性病作為誘發因子，就會造成譫妄症發生。急診醫師必須先治療這些引起譫妄症的急性病，並要致力於找出譫妄症的危險因子，例如：潛在不適當潛在用藥、疼痛問題、脫水、營養不足、睡眠障礙等。

因此，照顧譫妄症的病人是跨團隊的照護模式，護理師要全面評估病人的不適；藥師要協助找出潛在不適當用藥；營養師要調整病人飲食；物理治療師要及早讓病人活動避免退化。除了這些跨團隊的照護模式，還有很重要的的一環是病人的家屬，讓家屬理解譫妄症的發病原因及治療的方向，這些看似微不足道陪伴與照顧，卻是治療成功的關鍵。