曾在運動頻道服務、熱愛運動的李韋瑩，從來沒想過自己會有血糖問題。2017年左右發現自己身體不太對勁，「我一週運動2天，做TRX和慢跑，卻持續變胖，生理期紊亂、焦慮。那時候我在菲律賓度假，天氣炎熱卻不斷盜冷汗，以為是多囊性卵巢症候群。」

就診抽血一驗，飯前血糖110，糖化血色素6，胰島素抗性是健康人的3倍，「現在回想，以前工作壓力大就亂吃，這10年來胖了20多公斤，不過因為自己一直有做運動，還去國外參加馬拉松比賽，從沒想過會有血糖問題。」

●不敢讓家人知道 戒澱粉、增加運動來改善

2019年1月，她確診糖尿病前期。當聽到自己一隻腳踩在糖尿病門口，腦中「轟」的一聲，既震驚又沮喪，「我跟醫師聊了很久，當下都沒哭，但一出診間我就哭了。」當時才38歲，年紀輕輕就可能得到這個伴隨終身的慢性病，一開始她不敢讓家人知曉，只有少數好友和妹妹知道，「這不是老年人才會得的病嗎？我這麼年輕怎麼會得呢？」

後來回頭思考，家族似乎都有後天的血糖問題，叔叔、姑姑、父親一輩都是吃藥控制血糖，「醫師說這是體質，比一般人更容易有這些問題，」於是她開始尋求改善的方式，「糖尿病不可怕，不去改善才可怕。」

她的主治醫師、新店耕莘醫院新陳代謝科主任馬文雅，當時給她兩條路走：一條吃藥控制；第二條是控制飲食和運動，她選擇第二條路。

原本她很愛吃麵、蘿蔔糕、碗粿、肉粽等食物，聽從建議後開始戒澱粉、控制飲食，酒類、含糖飲料、糕點、米飯、羹類都不碰，應酬、尾牙都拒絕，「確診那段時間剛好過年，我還煮了一桌年夜菜，但一口都沒碰，我不敢讓家人知道我有血糖問題，所以我說在減肥。」

運動則是一週提高到5次，參加健身房的團課，有氧拳擊、彈跳床、重訓深蹲樣樣都做，「增加運動量後食慾真的降低了，工作壓力也得到紓解，不像以前動不動就想吃東西。」

●10個月瘦17公斤 全馬成績進步了70分鐘

努力有了回報，3個月後她瘦了9公斤，血糖數值回到正常範圍；10個月後，她甩掉了17公斤肥肉，體重從巔峰時75公斤降到57.6公斤，體脂21％，整整降了10％，胰島素抗性成功減到健康標準的一半，「最後一次抽血，醫生說我的身體狀態已經接近運動員，之後一年追蹤一次即可，」她說。

2019年11月她參加了紐約馬拉松，和2017、18年確診之前相比，感受有很大的不同。「真的只有箭步如飛可以形容，」她笑說，這段期間她特別加強有氧訓練和下肢肌力，加上體重變輕，跑起來很輕鬆，「2017年東京馬拉松跑了6小時12分，2018年柏林馬拉松跑了6小時4分，2019年的紐約馬拉松進步70分鐘，4小時55分就完賽。」

瘦了之後，春天也來了，去年她交了男友，「不過現在胖回來3公斤，因為我常去台南找他，台南美食太好吃了，」她笑著說。

馬文雅醫師指出，有研究顯示，透過改善生活習慣，能降低日後真的罹患糖尿病的風險58%，而藥物只有31%，顯見改變生活型態是更有效的方式。

雖然已經恢復正常飲食，但為了健康，她習慣自己煮。(圖 / 李韋瑩、康健雜誌提供）

●力挽狂瀾的成功祕訣：自制力

原本喜歡吃精緻澱粉，但為了健康她戒絕澱粉，飲料只喝茶和黑咖啡，這樣嚴格控制飲食的生活持續了10個月，「自制力很重要，」她永遠記得醫師說的話：「飢餓、想吃東西，這些渴望都是大腦可以控制的，而且這些美食之前就吃過，為什麼明知道有害還要吃呢？」

她身邊也有糖尿病友憑藉藥物就肆無忌憚亂吃，血糖飆到300多，情況惡化到吃藥、打針才能勉強控制，後來那位糖友小中風了。「藥物只能治標，能真正改善的還是得靠控制飲食和運動。」

馬文雅也表示，要透過改善生活型態或是藥物預防控制，要看患者能否有自制力控制體重，如果缺乏自制力或容易半途而廢，那麼就需要藥物輔助，因此在選擇時，要先思考自己是否能真的按照醫囑或建議持續執行下去。

她滑著手機翻找以前的照片，不斷驚呼「以前怎麼長這樣」、「真的太驚人了」，這脫胎換骨的改變，從言談和表情看得出，她除了驚訝，還帶著些許的喜悅和自豪。