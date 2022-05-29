總統蔡英文昨（28日）在臉書發文，分享台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎在podcas針對疫情的訪談，然而蔡英文的貼文中提到李秉穎呼籲「減少社會對立」，同日也發生行政院長蘇貞昌指責揭露醫護慘況的藝人郭彥均所說的「很多孩子走了」是「不實謠言」，甚至放話法辦，造成蔡英文臉書再度被憤怒網友灌爆。

蔡英文在貼文中表示，面對疫情家長除了擔心自己染疫，也更擔心小孩染疫。「除了強化兒童防疫量能，也希望提供兒童防疫資訊，協助爸爸媽媽參考，緩解大家的疑慮」，並指出在新一集podcast中，特別邀請了李秉穎醫師，李提到「從臨床經驗來看兒童感染大多為輕症，只要家長持續觀察孩子的狀況若維持穩定，則不需要過度驚慌，但若出現就醫警訊，如出現發燒、呼吸困難、意識不清等，就一定要盡速就醫」。

蔡英文指出，李秉穎表示政府及專家小組都會即時追蹤疫苗接種，而不良反應的相關數據、疫苗的安全性有科學證據佐證，更呼籲「要減少社會對立，以更客觀的方式來看待防疫才會更有幫助」。而在這段時間，自己也一直強調，面對疫情，中央地方要攜手合作，共同為人民解決問題。

蔡英文貼文網友留言。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文貼文網友留言。（翻攝自蔡英文臉書）

蔡英文貼文網友留言。（翻攝自蔡英文臉書）

然而貼文一出後隨即遭大批網友灌爆，不少網友更是衝著李秉穎「減少社會對立」與蘇貞昌放話法辦「不實謠言」的說法而來，網友們留言痛罵「最會搞網軍出征的，要減少社會對立？」、「藝人說出很多孩子走了，就被出征，行政院長要查，不說我還以為是北韓的新聞」、「妳的網軍就是分化對立的大亂源！」、「類總統，在玩貓；有政府，不做事；說實話，被出征」、「只準你的網軍有言論自由，百姓說出事實就說是假消息要查辦」，截至29日上午7點，已有近6300則留言。