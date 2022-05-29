踏入職場後，不少人卻都陷入薪資死水，過了多年仍沒有調薪，此時若收到加薪單都會雀躍不已，但一名女網友收到加薪通知單後，一看卻崩潰不已，認為公司根本在羞辱她，數字曝光網友也直呼太扯，紛紛力勸女網友快點離職。

女網友在《Dcard》PO文「加了薪水卻覺得公司在污辱我」，她表示，自己終於在今天收到調薪單，興奮打開一看，上面宣布的竟然是加薪800元，讓她氣炸，直呼覺得自己根本被羞辱，甚至覺得以後工作也不用那麼努力了。

她也好奇，究竟大家調薪都是加多少，遇到這種情況是否會直接離職，加上年已過一半，不知道該立刻離職還是等領年終？「大家選擇工作，會是以看月薪為主，還是年薪呢？」

文章PO出也引起熱烈討論，不少人分享自己的情形：「被加600的來路過了」、「什麼！竟然還有調薪這種事」、「300路過，還有比我更可憐的嗎」、「我加薪1100，終於底薪變23K，有沒有比你好？」、「有調就很好了，我公司還因為是政府調才跟著調整，根本被當智障」、「捷運業 一年加不到500 供參」、「一般來說都是以千為單位，我之前+8000，800不叫加薪，叫做挑釁」。

其他人也給出意見，表示想要加薪，跳槽其實是最快的方法，沒有之一：「前公司做了四年沒調薪過，反應後加 0.6%，兩個月後我就提離職了，新工作加了46%」、「前公司每年調3～5%苦撐了3年多，今年跳槽直接加了70%，我自己都不懂為什麼之前要傻傻撐著不走」、「提離職被挽留+3000，想要加薪真的要鬧離職，不然直接跳槽」。