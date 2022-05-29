【愛傳媒朱亞君專欄】各位各位，就在今晚，改編自挪威巨擘佩爾派特森（Per Petterson）轟動文壇的暢銷同名小說《外出偷馬》（寶瓶文化出版）即將在5月28日晚上10點在公共電視第三台「公視國際影展」 上映，2019年我在電影院看得心臟都要爆掉，電影結束工作人員字幕開始跑，我卻淚如雨下，完全無法站起身來。走出電影院時，剛好碰到兩位年輕作家，我們急切地分享電影裡的種種，說到大家都哭了……

如果那年你錯過了大螢幕，今天晚上切莫再錯過了。​補一段那年我的觀影心得。​

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如果說這世界有五本書，我會想要一字一字抄寫，那麼，《外出偷馬》肯定是其中一本。​剛剛從電影院出來。手上捏著的唯一一張面紙已經濕透了。​

不是因為電影有多悲傷，是整場電影那些細瑣的細節，交映著我讀過三遍的文字，雨下在河上、男孩在小船上、巴卡的牧草地上、雨刷過森林的氣息、伐木工人的汗水、樹上的鳥巢、地上跑的麋鹿與野兔、初初萌發的情慾，還有主角——15歲的傳德，他對人生的信念就在一個夏日，被整個吹散了的哀傷，層層疊疊，壓得我在最後一幕落下淚來，然後就無法抑遏的看著螢幕上的工作人員字幕跑著跑著，兩行淚就不停地落下來。​

我極害怕看文學原著改拍的電影，總是怕電影會毀掉我對那本書的詮釋。​

但是《外出偷馬》不同，我得說作家和導演都太太強了。你可以先閱讀文字，再去看電影；也可以看了電影，回頭找文字。毫無違和。電影是貼著文字走的，但是影像又自己說了故事。​

而這部2019上映的挪威劇情電影，由漢斯彼得穆蘭執導，這個64歲的導演，以這部影片代表挪威角逐2020奧斯卡最佳外國電影，獲得柏林影展傑出藝術貢獻銀熊獎。​

我們去偷馬。他是這麼說的，人就站在小屋門口。在男主角跟父親來這裡過夏天的時候。他15歲。《外出偷馬》由67歲的老年傳德寫起。這個痛失所愛的男人，失去了與人對話的興趣，一個人，帶著一條狗，來到挪威邊境的一座森林木屋。他打算把過去拋得遠遠的，平靜地在這裡度過餘生。一次與鄰人的偶遇，卻又不費吹灰之力地讓他回想起15歲那年和父親一起在山林中度過的夏天。​

那個夏天，他看到好友約拿家庭的碎散，他目睹父親的外遇，他感受到情慾的萌發，他看到伐木工人男子漢的情誼，他見識到死亡是怎麼回事……還有還有，沒有一本書寫父子之間又憐惜又較勁，能寫到這麼到位！​

這書這電影層次太多，是青少年成長的一幕，也是人生碎裂的開始。​

「我到底會不會成為自己人生的主角，還是另有其人，這些書頁將會說分曉。」這是原著裡引用狄更斯《塊肉餘生錄》的第一句話，不斷延伸的情緒。​

是，我們常常都不是自己人生的主角，我們被一再一再取代，總有人竊取了你的位子，過了好些年應該是你該過的人生，你甚麼力量都沒有，你連忌妒都說不上，只能眼睜睜的看著那人取代了你。​

書、電影的層次太多。我就為你說一小節吧，一個配角的一小節。

男主角的好友約拿是個神射手，他很棒，每次出門去捕捉野兔，兩隻總有一隻中。這天他運氣超好，兩顆子彈就抓到兩隻野兔。他得意洋洋地返家，來不及清槍膛，突然發現兩個獨自在家的雙胞胎弟弟不見了。​

約拿是個17歲的男子漢，那天父親在森林忙活，母親去鎮上訪友，照顧兩個雙胞胎是男子漢的責任。可是10歲的兩個弟弟不見了，他將野兔和獵槍往地上一拋，急忙奔出家門呼喊弟弟的名字……

才衝下山坡、往河邊走，遠處家門傳來一聲槍響。​

他僵住了。​

事實上，兩個雙胞胎弟弟一整個上午都在地下室玩耍，他們沒聽見哥哥約拿的呼喊，等兩個人嬉鬧到客廳，看到地上的槍——約拿是他們的英雄、他們的偶像，他們多想也拿起槍，作一回約拿。拉爾斯捷足先登，拿到了槍，他嬉鬧的拼命比劃扣了板機……這一亂槍，可能打中窗戶，可能打中爺爺的照片，也可能打中餐桌上的木盒，但沒有，這一槍正中小弟弟奧德的心臟。​

連一聲「啊」都沒有，奧德吐出了最後一口氣。​

拉爾斯再也無法說話。喪禮上，當眾人把圈著繩索的小棺材慢慢往下放，神父在唸著禱詞，拉爾斯受不了了，他衝出人群，沿著墓園拼命奔跑，一圈一圈又一圈，這十歲的孩子拼命奔跑……終於有個鄰居靜靜走過草地，停在圓圈的邊緣，等他跑過來時，一把抱起他。​

但拉爾斯沒有停，懸在空中的他，兩條腿還在奔跑，嘴裡卻發不出一點聲音……往後很長很長一段時間，拉爾斯的生命中，不管別人跟他說甚麼，他聽到的只有那一槍，只有那一槍……

這只是小說裡的一個超小片段，但足夠讓我的心臟爆掉。更遑論其他。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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