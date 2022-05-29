坐在李泰祥大師的鋼琴旁邊，若菱跟我聊著許多華語樂壇傳奇歌手與這一台鋼琴的往事，我一邊聽、內心暗自叫驚。

「藺哥我們來玩個遊戲！」

她拉我一起坐在父親的鋼琴面前，邀請我伸出一根指頭，跟著她一起彈。我心想這是開玩笑吧，妳是沒聽過一粒老鼠屎壞了一鍋粥喔。

完全即興、也沒有歌譜，我真擔心我那一根看似需要復健的僵硬手指，因此褻瀆了音樂大神，沒想到彈著彈著，我就先笑了出來。

我想情感豐沛的人總是擅長表達的。不管是無聲的文字也好，活潑的音階還是一些靈動的目光和語氣，你總能感受到的。

上了年紀有了默契，儘管只是即興，都能感受比肩之間，内心是横衝直撞的馬匹，抑或靜水流深的海洋。

這世間，敏感的人總是先體驗、比一般人體驗更多的毁滅、傷害，然後像被上帝補償一樣，也會比一般人更迅速、更多地捕捉到善意、生機、以及大量的美。

人與人之間可持續發展的關係，必是充满盎然生機且良性循環的，如同兩條吵嚷的清澈溪水，從不同地方發源，流經各自的景色，潤澤異地海拔的植被，匯集之後又進入同一片大海。

畢竟所有人最終歸塵、歸土地，歸大海，還有其它答案嗎？

有，Bob Dylan說，答案在風裡。

作者為文學奬得主

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