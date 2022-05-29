藝人黃豪平去年底終結3年的感情空窗有了另一半，但其實他私下早育有一雙貓兒女「阿雄」、「波比」，但他收編貓咪的過程並不順遂，先是遭到爸爸反對，又遇上首次主持金鐘紅毯主持的工作壓力，好在他最後釋出滿滿誠意，如今一家3口幸福美滿，黃豪平也透露自己靠貓兒女助攻，成功擄獲女友芳心！

阿雄對於拍照場景充滿好奇，跑上跑下很忙碌。（圖／侯世駿攝）

黃豪平過去並非貓奴，直到幾年前他歷經情變，凌晨4點坐在自家巷口大哭，附近的流浪貓「乳牛」主動上前示好，才讓黃豪平萌生收編貓咪的念頭。但乳牛當街貓時間過長收編不易，加上黃爸爸自稱對貓毛過敏，但黃豪平養貓心切，只好搬出來租屋。

黃豪平經常會做出「吸貓」的動作展現親暱，而阿雄也露出很享受的神情。（圖／侯世駿攝）

但養貓咪不如他想像中簡單，收編「阿雄」正值黃豪平第一次主持金鐘獎星光大道前夕，面對大型盛事他的壓力自然不在話下，但阿雄每晚玩到凌晨4點，讓他苦不堪言，只能忍痛將貓送去中途。但送走阿雄後讓黃豪平相當懊悔，他聽友人分享養貓歷程，再度詢問中途「我可不可以把阿雄帶回來」，中途第一時間自然是拒絕他，「他們覺得我對這事情太兒戲。」

阿雄慧黠可愛的表情十分討人喜歡。（圖／侯世駿攝）

但黃豪平沒有因此打退堂鼓，「如果我今天只需要拉下臉求他們的話，也許可以讓阿雄找到一個家，那我為什麼不做這件事？」於是他寫了近800字的長文給中途，才讓中途點頭出來面談，黃豪平當場再三保證，「我甚至講，我是黃豪平，如果我有任何虐待，你們隨時可以上爆料公社毀掉我都沒有問題。」最後中途才被他的決心打動。

黃豪平與兩貓相處時充滿幸福感。（圖／取自黃豪平IG）

為了給阿雄更好的環境，黃豪平除了去上寵物行為訓練課程，還花1萬4在租屋處安裝居家防護。惹人愛的阿雄不只收服黃豪平，連原本聲稱對貓「過敏」的黃爸爸也被他融化，黃豪平笑說：「後來證實（過敏）根本是幻想，我爸媽把阿雄當貓孫子養，還幫牠用一個窩。」讓黃豪平直呼早知道繼續住家裡。

室友帶回的小奶貓波比竟然讓阿雄出現「哥哥保護妹妹」的情形。（圖／取自黃豪平IG）

黃豪平也透露，女友和他同是貓奴，有許多共通的貓話題，交往前他曾以看貓之名邀請女方到家裡作客，被虧養貓企圖騙女生，他笑說阿雄確實會「翻跟斗」，「但騙女生應該有其他更經濟實惠的方式吧？養貓每個月要花多少錢啊！我女友也很喜歡阿雄，現在阿雄算是我們共同養的。」

養「阿雄」的時間點正值黃豪平第一次主持金鐘獎星光大道前夕，壓力過大讓他吃了不少苦頭。（圖／取自黃豪平IG）

但阿雄「親人不親貓」，當初領養時中途就曾叮嚀黃豪平「不能再養另一隻貓」，不過人算不如天算，某次黃豪平室友發現一隻剛出生的小奶貓，詢問他家裡能否再養一隻，黃豪平和中途討論後，決定使用「隔離」的方式讓2隻貓咪互相熟悉，經過2個月的測試，黃豪平發現阿雄已經可以和新夥伴「波比」和平共處，現在阿雄甚至還會出現「保護妹妹」的行徑，讓黃豪平相當安慰，也非常滿足於現狀，「我不會想領養第3隻貓，我既然要邀請阿雄進入我的家庭，那我就不能再逼迫牠接受什麼事，波比算是個奇蹟。」

現在黃豪平跟女友都是貓奴，一起負起照顧阿雄和波比的責任。（圖／侯世駿攝）

阿雄小檔案

性別：公

個性：親人但不親貓

特技：翻跟斗、轉喇叭鎖

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