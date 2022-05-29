《Kiss》影片描述在災難與疫情後，主角K獨自來到早已廢棄的同志三溫暖，探求著與他人的連結。（狠主流＆狠劇場提供）

導演周東彥最新創作短片《Kiss》入選歷史悠久的舊金山國際同志影展（Frameline San Francisco International LGBTQ＋ Film Festival），自30多個國家的作品中脫穎而出，也將在6月下旬於該影展播映。

周東彥表示，創作靈感來自於在高雄工作時，因為太累想找地方按摩，才赫然發現因為疫情影響，已經很久沒有和人肢體接觸，「希望藉由影片包裹現代人困囚在疫世中被迫相互隔離的寂寞，及人們對與他者碰觸的渴望。」

舊金山國際同志影展是全美歷史最悠久、規模最盛大的同志影展。周東彥是劇場及新媒體影像導演，去年以「高雄VR FILM LAB」作品《霧中》入選威尼斯影展VR特別選映單元，繼VR創作後，這次受到高雄市電影館邀請，首次挑戰拍攝劇情短片，《Kiss》延續《霧中》同志三溫暖的主題，以超現實手法呈現疫情時代的孤獨與慾望。

《Kiss》影片描述在災難與疫情後，主角K獨自來到早已廢棄的同志三溫暖，探求著與他人的連結。演員王可元在劇中飾演探索同志三溫暖的主角K，不畏高雄襖熱的天氣，全程穿著厚重的太空裝演出，王可元在得知影片入選後表示：「所有的限制與沮喪都能帶來創作上的力量與靈感。」

周東彥表示，《Kiss》是一場極速創作之旅，影片在去年三級警戒剛解封之際開拍，全片從前製到拍攝花不到兩週，在短時間內邀集跨界新秀僻室團隊及金穗獎最佳攝影陳冠宇，攜手打造出魔幻夢境般的美術視覺效果，還有他一直希望能合作的王可元，都無懼疫情一口答應參與演出。

周東彥心懷感激表示，「一切有如天神眷顧才能完成這部近未來、愛與慾望的寓言。」《Kiss》將於6月24日至30日在舊金山國際同志影展登場。