藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子就這樣走（了）」，蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，陳時中也冷言冷語說，會進一步釐清是否有人散播不實的訊息，查明後將依法最高可罰300萬元，或3年以下有期徒刑或拘役。

不料蘇貞昌和陳時中的高壓威嚇，不但沒辦法壓制輿論，反而引起社會群情激憤。

除了藍營公職人員要求，若要辦郭彥均，連他們一起辦；民進黨立委高嘉瑜認為，「個人的心得、感想或是分享朋友的看法應該是言論自由保護的範疇！」前民進黨立委郭正亮也痛罵，郭彥均只是表達不精準而已，「你陳時中講錯多少話？」「要搞到政府公信力破產嗎？」「李秉穎說BNT是過期的，把李秉穎抓去關啊！」

蔡英文總統眼看民進黨顏面盡失，趕快在臉書補破網，引用台大小兒科醫師李秉穎所言，「要減少社會對立」。

此舉又引起更大反彈，宅神朱學恒在蔡英文臉書留言怒稱，「國際笑秉率先造謠說BNT過期，還不願意給機組員優先接種疫苗，你黨是不是只剩下這種角色可以騙國民了？」並稱「很多孩子走了，刑事警察局來抓我啊，笑你不敢，今天你不說話明天你說不了話！」也有許多網友也留言，「國際笑秉：聽說這批疫苗快過期」、「說BNT 快過期的，為何不辦？」

國民黨立委林奕華、葉毓蘭留言「很多孩子都走了！」以及非常多的網友不畏懼蘇貞昌陳時中放法辦的威嚇，紛紛留言「很多小朋友走了」、「你不說我以為是北韓」！

還有人提到，「說到對立 妳要問賴先生他有親身體驗過什麼是網軍！」「你的網軍就是分化對立的大亂源！」「只准你的網軍有言論自由，百姓說出事實就說是假消息要查辦？」「死幾個孩子才算多？」「到底要不要臉？」