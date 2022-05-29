主播出身的吳怡霈，以活潑機敏風格聞名，轉型進入演藝圈後，這些年不僅在主持方面表現亮眼，甚至投身戲劇圈也有很好的表現，深得各大製作單位及廠商的青睞，不料昨天(5/28)她突然吐露原先已確定到手的工作被搶走了，且直到上工3天前才被通知，吳怡霈難掩怒氣，PO文揭開事情的內幕，並放話「沒有要原諒你的意思喔，你醜一」。

吳怡霈昨天在臉書PO文，開頭就破題「工作被搶走了」，表示第一時間得知此事，「說實在的，很難沒有怒火，很慶幸，身旁沒有搧風點火的夥伴」，也因此她就當下鬼叫兩聲咒罵後，立刻轉身專注於別的工作上。

吳怡霈到手的工作被搶走，事後得知這個工作後來接手的人選，她跟團隊表示：「他也滿適合的」，又說：「他其實比我更適合」，現在想想，說出這些話連她自己都感到有點意外，覺得心境上似乎成長成熟了，「世界這麼大，不可能所有想要的都是你的」。

吳怡霈表示，如果一樣的事情發生在10年前，她應該會氣到跳腳，曝光此事內幕，「畢竟在執行工作前三天，才跟你說抱歉，決定找別人，是一件極度不尊重、也很值得翻臉的事」，她覺得就好似在網路上看見的代購文，有人喊了東西卻惡意棄單，或託人買東西，好不容易東西買到，卻找一堆理由說太貴、出意外急需用錢、老公不給買、男友已經送了一樣的東西等，因此棄單，吳怡霈覺得超不ok，「管你是什麼理由，直接拉黑再說，做生意靠誠信，非誠勿擾道理請詳記！」。

而撇除出爾反爾的人不說，吳怡霈是打心底覺得之後接任工作的人，確實很適合也能勝任，但當然如果還是由她來做，她也有自信能做得不錯，「無需靠貶低別人，才能墊高自己，懂得去欣賞別人，更能提升自己，別人的才華、能力，我也好喜歡、也好希望擁有的時候，就更有動力朝著更好的方向前進」。

而吳怡霈一轉身，就向團隊開了自己未來想學習、嘗試的清單，覺得腦袋某個區塊又轉動了起來，「當然，出爾反爾的中間人，沒有要原諒你的意思喔，你醜一」。