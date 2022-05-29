無垢舞蹈劇場自作品《緩行中的漫舞》再出發，呈現藝術總監林麗珍獨特的肢體美學，8月起也將有經典作《觀》和觀眾見面。（無垢舞蹈劇場提供）

災後再出發！無垢舞蹈劇場去年10月位於永和的基地辦公室遇上火劫，團隊一邊重建，舞蹈練習也不間斷，本月已開啟作品《緩行中的漫舞》多場巡演，呈現藝術總監林麗珍獨特的肢體美學，8月起也將有經典作《觀》和觀眾見面。

團長陳念舟表示，《緩行中的漫舞》可說是《觀》的熱身場，「孩子們士氣高昂，前後我們已經將近有10個月的排練，不精不誠無以動人是無垢一向的態度。」

陳念舟表示，令人欣慰的是，已有一群年輕舞者經過多年努力，都站上了重要角色的位置，「真的要靠自己的努力，不眠不休的，沒有一絲僥倖，亙卬挑起Samo的角色，競競業業在女首席明璟的帶領下，有非常出色的表現，還有仲希、心榆等，都在這次擔任重要的角色。」

此外，陳念舟也表示，技術與行政團隊也是堅實有力的後盾，讓演出得以順利進行。陳念舟表示，還有很多支持無垢的朋友，「在各種不同的方式，都表現出最誠懇的一分心，這種感動，我們將其轉化成為行動的推力。」