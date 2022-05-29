新竹一名人夫阿傑（化名）與妻子結婚多年，先是疑心妻子出軌，隨後又向妻子的堂妹示愛，辯稱僅是想市調自己的行情，讓妻子崩潰提離婚。新竹地院審結，法官認2人的婚姻已無法修復，判准離婚。

判決書指出，人妻主張，她自2012年與阿傑結婚至今，但阿傑自2021年開始無端猜忌她與他人不倫，同年6月傳訊給她的堂妹示愛，7月間更是直接把位於新竹的房子賣掉，搬家至台南，讓她心寒至極，認為2人的婚姻已破裂難以維持，遂向法院訴請離婚。

對此，阿傑辯稱，他2019年因腦中風產生譫妄症狀，無法控制言語及行為，傳給妻子堂妹的簡訊只是情緒抒發，想市調一下自己的行情，至於售出新竹房產，也是與妻子討論後才決定，他是為了調養身體才搬家至台南，並非不願與妻子共同生活。

新竹地院法官勘驗證據，發現阿傑曾傳訊息給妻子堂妹，寫道，「我想市調一下，看看那個，我現在變成這樣，還有沒有人要。就看你還不錯，蠻順眼的。」此行為已嚴重動搖兩人婚姻情感基礎，致婚姻發生重大破綻。

法官指出，雖阿傑辯稱自己因腦傷導致無法分辨現實狀態，或因為被提離婚太痛苦才傳訊給妻子堂妹等，但阿傑在對話中，能與對方應對自如，認定其在對話時意識清楚，不採信其說詞，綜合以上，判准離婚。可上訴。