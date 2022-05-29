藝人郭彥均日前在臉書發文，轉述醫護朋友院內狀況，稱「很多孩子都走了」，遭行政院長蘇貞昌要下令查辦是否涉及「散布不實謠言」，律師丁昱仁痛批，太誇張，郭彥均只是針對事件發表個人評論，「是不是連意見都不能表示？」他直言，如果對別人的意見評論如此在意，只是反映出自己內心的空虛與不安全感而已。

丁昱仁昨（28）日於個人臉書指出，原以為郭彥均事件過了就沒事了，沒想到竟搞到行政院長出面指示要查辦，「我覺得現在真的很誇張，是不是連意見都不能表示？」丁昱仁認為，言論大體可區分為事實描述及意見評論兩塊，事實描述為前提是有客觀事實存在，可以驗證陳述內容是否與事實相符，才會有所謂「實在」或「不實」的判斷結果，也才會有是否構成散布不實資訊的行為。

至於意見評論，丁昱仁表示，是對於一個事實所產生的主觀評價，如女生48公斤，有人覺得胖，也有人覺得瘦，胖與瘦就是意見評論，見仁見智本來就不一樣，無法去指責，所以意見評論沒有真假的問題，要尊重每個人的價值判斷，這是人性尊嚴及言論的根本。

丁昱仁說，「很多小孩都走了」，所指的應該是疫情關係導致幼兒死亡，這個是事實，至於有沒有很多，死亡人數若是5至10個，也許有人覺得多、有人覺得少，沒有真假可言，是每個人的主觀感受，「哪來的不實資訊？」

丁昱仁回想起兩個禮拜前，帶女兒去醫院急診就醫焦急的心情，陪女兒等候看診同時，看到急診一直有家長送小孩到醫院求診，那畫面歷歷在目，他問「若你是家裡有幼兒的父母，每兩天就有一個小孩因染疫死亡，你可能都會焦慮到沒辦法好好睡覺，對我而言，那死亡人數怎麼會不多？」最後丁昱仁直言，一個人如果對於別人的意見評論如此在意，只是反映出自己內心的空虛與不安全感而已。