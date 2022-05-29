本季歐冠霸者29日凌晨出爐，皇家馬德里在決賽以1比0險勝利物浦，摘下隊史第14座冠軍！皇馬門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）英勇奮戰，利物浦全場24次射門、9次射正都無法破門。皇馬前鋒小維尼休斯（Vinícius Junior）第59分鐘在禁區接獲隊友傳球，於球門區用右腳將球頂入。總計皇馬17次打入歐冠決賽，累積14冠是歐冠歷來最成功的球隊。
雙方上半場踢成0比0，在身高200公分的皇馬門將庫爾圖瓦面前，利物浦多次兵臨城下，薩拉（Mohamed Salah）幾次攻勢都無功而返。利物浦佔據54%的持球時間，反觀皇馬只有4次射門、2次射正，還有前鋒本澤馬（Karim Benzema）的一次越位導致進球無效。
第59分鐘，皇馬巴爾韋德（Federico Valverde）從禁區右路一箭穿心妙傳到門前，橫越3位利物浦球員，終於由小維尼休斯攻破大門。皇馬這一球也差點越位，但是利物浦右後衛亞歷山大阿諾德（Trent Alexander-Arnold）的左腳比小維尼休斯突出了一點點，就差這1吋讓利物浦飲恨。
皇馬門將庫爾圖瓦獲選單場最佳球員，他賽後表示：「我說過皇馬打進決賽就一定會贏，我是正確的。有很多人在推特嗆我今天將學會謙卑，但事實相反。今天我需要為自己的生涯贏下1次決賽，以我付出的努力，我並未獲得同等的尊重，特別是在英格蘭（庫爾圖瓦先前效力英超切爾西）。」
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