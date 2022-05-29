演藝圈夫妻擋黃子佼與孟耿如於2020年登記結婚後，於去年11月傳來懷孕好消息，本月19日晚間孟耿如在臉書上宣布順利產下女兒「黃玉米」讓粉絲們相當開心，夫妻倆現在也沉浸在當父母的喜悅中，並持續在臉書上分享女兒的可愛模樣。不過，有眼尖的網友發現，孟耿如先前所PO出的半裸生產照疑似「露點」，嚇得趕緊在留言處提醒，引發話題。

孟耿如在19日晚間曾發文公開生產喜訊，透露自己是選擇水中生產的方式，希望一切的環節都是自然，所以生產過程中沒打無痛分娩、沒打點滴、沒有催生、也沒剪會陰，但從開始到結束不到18分鐘，就順利生下黃玉米，讓她忍不住激動表示「她是個天使孩子」，而她除了感謝女兒及老公外，也特別感謝醫師團隊們，讓她能夠在慌亂的狀況下，安心放心的生產。貼文中，孟耿如還不忘曬出她剛生產完與女兒對望的溫馨模樣，吸引超過萬人留言分享。

不過，孟耿如分享出溫馨照沒多久，根據《三立新聞網》的報導，便有眼尖的網友擔心她疑似露點，趕緊傳私訊提醒黃子佼，事後他也親自回應解釋：「那是玉米的左手小指頭」並非露點才化解網友們的疑慮，但也意外引起話題。

另外，黃子佼之前也透露孟耿如生產完後發奶哺乳過程一切順利，但乳汁多到讓她崩潰，黃子佼卻只能感嘆自己這部分完全幫不上忙。而孟耿如則透露自己在坐月子期間，每天也會利用空擋在瓦愣作品上繪畫，希望將來能把畫作放置在女兒房間的牆上當作佈置的一環，也為此留下紀念。