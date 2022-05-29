NBA官方這下子又來自打嘴巴了！熱火28日在東區冠軍賽G6以110比103力退塞爾提克扳平戰局，沒想到聯盟官方29日公布最後兩分鐘裁判報告，竟然出現多達6次誤判，其中更有4次誤判對於熱火有利，似乎擺明就想把東區冠軍賽拖進G7。

聯盟官方「承認」的第1個誤判，發生在最後1分51秒，熱火中鋒阿德巴約出現防守3秒違例，塞爾提克應可罰球1次；接著最後1分45秒，塞爾提克後衛懷特防守熱火前鋒塔克被吹防守犯規，實際上應沒犯規，平白送塔克兩罰俱中。

來到最後1分25秒，這次「苦主」還是懷特，他把塔克手上的球乾淨抄掉，裁判哨音卻響，這球應該沒有犯規，塔克也不該兩罰中1；首次對塞爾提克有利的誤判，出現在最後1分11秒，塞爾提克前鋒塔圖切入前已經走步，裁判沒吹。

接著最後29.9秒的誤判還是對熱火有利，阿德巴約留在禁區早已超過3秒，應該被吹進攻3秒違例，裁判卻沒看到；至於最後一次誤判出現在最後10.9秒，懷特發球5秒違例沒吹，乍看之下對塞爾提克有利，但當時熱火已經領先6分，早已無關勝敗。