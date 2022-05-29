先前因供應鏈緊縮而大量備貨的美國大型零售商，如今卻因為民眾擔憂通膨遽增、縮手消費，導致庫存出現激增現象！為了消化這些過期商品，這些業者反被迫進行清倉大拍賣。

正值通膨飆升與汽油價格高漲，美國零售商此時又遭遇庫存過多問題，恐將推升成本再度增加。

好市多表示，到5月8日為止的會計年度第三季，庫存膨脹26％，其中包含數億美元的年終假日商品、小型家電與家庭用品等。Gap財務長歐康納（Katrina O'Connell）也指出，由於Old Navy銷售不佳，加上商品運輸時間拉長，導致庫存品激增34％。

無獨有偶的是，梅西百貨執行長傑納特（Jeff Gennette）也在最近提到庫存出現「失衡」。他解釋這是因為供應鏈瓶頸出現緩解，導致商品從海外運抵的時間比預期還早。同期間，消費者購物模式改變，減少對家庭用品的消費，是造成庫存增加的原因之一。此外沃爾瑪、Target與百思買（Best Buy）最近幾周也曾透露部分商品庫存過多情況。

根據花旗針對18家零售商首季財報進行分析，發現在這18家業者當中，有11家的庫存比銷售增加10個百分點，創下新冠疫情爆發前的最大差距，而且該趨勢開始於2022年3月。

然而該發展與去年相比是個大翻轉。當時受到供應瓶頸與全球塞港，美國許多業者爭相大量訂貨與增加庫存，以防止貨架出現空蕩情況。之後隨著通膨壓力日增與燃油價格暴漲，民眾開始緊縮荷包、減少消費。反讓當時積極備貨的零售業者卻自食其果。

為了消化過多庫存，沃爾瑪與梅西百貨等業者近來都已祭出降價措施來進行清倉。雖然對消費者而言是大好消息，但零售業者獲利卻勢必遭到侵蝕，對於飽受成本上揚與勞工短缺之苦的後者更是雪上加霜。