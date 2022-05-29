美國通膨出現觸頂跡象，且聯準會（Fed）9月可能放緩升息腳步，激勵市場信心，三大指數在3天連續假期前連袂收高，周線漲幅均超過6％，最長周線跌勢終於止步。在投資人聚焦5月就業報告之際，美股成長動能可望延續至本周。

30日適逢美國陣亡將士紀念日，金融市場休市。

道瓊工業指數27日大漲575.77點或1.8％，以33,212.96點作收；標普500指數揚升2.5％，收在4,158.24點；科技股雲集的那斯達克指數漲勢凌厲，拜軟體業者財報亮眼所賜，終場躥揚3.3％，報12,131.13點。

美股三大指數26日與27日大幅反彈，帶動周線收高。道指全周上漲6.2％，終止連續8周、1923年來最長周線跌勢。標指勁升6.5％，創下2020年11月以來最大周線升幅，那指表現格外出色，全周躥揚6.8％。標指與那指雙雙擺脫周線連7黑、2001年來最長跌勢。。

27日出爐的個人消費支出（PCE）物價指數優於預期，顯示通膨可能已經觸頂，加上聯準會最新會議紀錄顯示，央行在6月與7月會議各升息兩碼後，9月可能放緩升息步調，為股市注入成長動能，預料漲勢將能延續至新的一周。

Bernstein資人財富管理公司投資策略共同主管查洛夫（Alex Chaloff）指出，未來兩個月股市可能仍有波動，不過待聯準會升息幅度再回到一碼，屆時股市可望急速走高。

本周投資人聚焦3日出爐的5月非農業就業報告，市場預期就業成長將維持穩健，不過數據可能不如4月搶眼。其他重要經濟數據還包括聯準會褐皮書，與美國供應管理協會（ISM）的製造業採購經理人指數（PMI）等。

經濟學家預期5月新增就業32.5萬人，低於4月的42.8萬人。查洛夫表示，新增就業人口不可能一直維持在高檔，特別是近來疫情升溫。此外，4月數據可能上修，近幾次報告皆是如此。