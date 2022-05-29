43歲大陸資深女星章子怡，出道已22年之久，早期因出演《臥虎藏龍》等國際大片，樹立起在華人影壇的不敗地位，近年除涉足電視劇拍攝，也曾頂著大素顏出演綜藝，驚人美貌掀起討論，本月她在社群又公開素顏燦笑照，鏡頭下的她毫無濾鏡遮掩，意外顯得膚質超好，活脫脫就像個18歲的少女般。

章子怡空閒時陪伴小孩種植小蔬菜。（圖/章子怡微博）

章子怡在微博曬出菜園種菜照，只見她專注陪伴著和同為藝人的丈夫汪峰，所產下的姊弟倆照料蔬果，全身散發起母愛的光輝，專注地看著小孩慢慢長大，她對自己許諾小孩童年只有一次，比起電影拍攝可以重來，她要親眼見證他們成長的每個瞬間，穿著簡單家居服享受平凡而幸福的日常點滴。

章子怡衣著清涼曬出43歲美貌，顏值和膚況都是一級棒。(圖/章子怡 微博)

在這些照片中，有一張獨照她頭戴了頂白色漁夫帽，上半身穿了件灰色T恤，配上一件極短寬鬆清涼短褲，手裡拿著幾束蔬菜，對著鏡頭大方露齒燦笑，在太陽的直射之下，可以清楚見到臉上脂粉未沾，卻連一丁點皺紋斑點都沒有，白嫩肌膚雪白透亮，即使已經步入43歲年齡依舊光彩耀人。

章子怡上妝前後都是美人。(圖/章子怡 微博)

網友們都被她的43歲素顏樣給驚呆，紛紛給出評價：「素顏美哭了我」、「素顏狀態也太好了」、「喜歡章子怡的端莊大氣」、「媽媽越來越年輕漂亮，要永遠幸福下去」、「怎麼可以一直這麼美的」、「怎麼做到素顏還是這麼好看的」、「彷彿看到18歲的子怡」、「敢露素顏的真美女，溫馨的親子時光真愛！」