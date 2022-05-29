因演出夯劇《天之驕女》而大開知名度的女星宋羽葤(宇宙)，擁有甜美臉與傲人好身材，相當受到觀眾歡迎，但即便是美人如她，人生也不是事事順遂，宋羽葤近日上節目大方聊感情史，偷露曾交往過一任高帥男友，萬萬沒想到會在「試車」時讓她失望透頂，直言跟期望實在落差太大。

兩個人談感情要能長久，除了心靈相通外，身體上的契合其實也是相當重要的，女星宋羽葤近日受邀上《命運好好玩》節目，分享了過去的感情經驗，承認自己是十足的「外貌協會」，很在乎對方的外在條件，除此之外，更羞吐「希望人與人之間的連結能夠順暢一點」。

她表示曾有一段往日情讓她至今仍印象深刻，男方不但有張帥臉，且身高還有180公分，是十足的高帥男，宋羽葤表示，男方甚至連手都很修長漂亮，就像鋼琴家的手一般，她對男友外型方面很是滿意，預想她也很在乎的性能力方面，應該也不差，不料實際床戰後，卻是大失所望。

宋羽葤對於高帥前男友的「那方面」感到失望，主持人何篤霖詢問：「是不是屬於旅行組攜帶方便型的？」，她回答：「大概是旅充」，雖然性生活方面不太滿意，但宋羽葤並未因此放棄這段感情，甚至積極求改善，去日本旅行時，她特地去情趣用品店找「輔助道具」，覺得這個障礙一定可以兩人一起面對，最後是因為別的原因分手，宋羽葤分享了這段故事，忍不住緊張表示：「我現在講這一段他一定會恨我」。