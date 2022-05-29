台灣疫情升溫，兒童健康面臨嚴重威脅。近期藝人郭彥均貼出與醫護朋友的對話截圖，一句「很多孩子走了」被圍剿到刪文道歉，對此行政院長蘇貞昌表示，這種不實內容相近類似，都由相關團體明顯操作痕跡，非常不宜，「我們會加以咎責查辦，同時也希望國人同胞大家不要相信假訊息」。

此話一出後立刻引起民眾炸鍋，灌爆蘇揆與總統蔡英文臉書，許多藍營政治人物更在發文時附上「很多孩子走了」的標籤，「要求」蘇揆快來法辦，而國民黨新北市議員葉元之昨（28日）也披露，本來今（29日）沒有行程的蘇貞昌，臨時新增了前往台中視察西瓜受損的情況。

葉元之直言，此次臨時新增的行程「擺明就是他（蘇揆）因為郭彥均事件失言，下午派羅秉成出來也止不了血，所以想藉由新增行程，公開向媒體再度說明」。

葉元之揶揄道「很好奇蘇貞昌是不是被總統府硬逼著上陣解釋，也很好奇他明天會使出什麼話術為自己辯解」，他更狠酸「現在只能確定的是，可憐的西瓜被他利用了」。