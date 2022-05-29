為避免獼猴造成農損，市府農業局配合行政院農業委員會林務局政策，補助農民設置電圍網。（台中市政府提供）

「猴猴危機！」為避免獼猴造成農損台中市山區農損，農業局配合農委會林務局補助農民設置電圍網，最高補助12萬6000元，今年度自即日起至7月底開放申請，農友們可至在地區公所或農會申請。農業局強調，期在不傷害野生動物下，防止其危害農作物，降低農民與野生動物的衝突。

台中市野生動物保育學會與農業局，日前在太平枇杷園區舉辦「台中市太平區電圍網防治觀摩會議」，帶領農友、區公所及農會推廣人員了解電圍網防猴設施，希望以物理方式防治台灣獼猴等野生動物危害，建立一個友善動物的農業生產環境。

電圍網是目前防治台灣獼猴等野生動物破壞農作物最有效的設施，透過舉辦觀摩會，農友及推廣人員除現地分享電圍網的標準架設，講解如何使用電牧器及電力配置才能安全有效，讓與會人員能正確的維護管理，發揮電圍網的防治效果。

太平枇杷產銷班長簡進田說，枇杷屬高經濟果樹，在未設置電圍網時，每年台灣獼猴入侵損害約40％枇杷，經設置電圍網並配合當地農民聯合巡守等複合式防治，成功將台灣獼猴危害損失降至20％；介紹鄰近枇杷農友裝設，盼大家一起來防治降低猴害。

東勢林區管理處強調，林務局補助農民架設電圍網，防治台灣獼猴等野生動物侵害農作物，可受理申請補助的作物從果樹類、蔬菜類、豆類至稻類，合法農地面積0.2公頃至2公頃，補助款由4萬5000至12萬6000元，電圍網設置總資材費政府補助4分之3，農民自負4分之1，最高可申請12萬6000元補助。