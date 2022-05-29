現居台灣嘉義，來自美國的Sonja表示，大學就讀哥倫比亞大學，主修科系為政治和人權，高中曾學過中文，在2018年暑假她來到台灣淡水居住兩個月後，就愛上台灣，大學一畢業她馬上再來台灣，選擇住在嘉義，每天早上她都會和住附近的阿公阿嬤一起慢跑，令她激動不已，「我竟然能住在這個美麗的國家，真的很幸運。」

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（28）日上傳最新影片中，來自美國麻薩諸塞州的Sonja透露，畢業於哥倫比亞大學，主修科系為政治和人權，高中時為開擴眼界、增廣見聞而學習中文。2018年暑假她隻身一人來到台灣，在淡水住了二個月，期間她被台灣的茶道文化、奔騰的瀑布深深吸引，也愛上台灣的水果及蔬食。

Sonja指出，在自己成為一名人權律師前，她想提升自己的中文能力和跨文化的溝通技巧，所以大學一畢業，她又再度來到台灣，這回她選擇住在嘉義，因為她想要在一個全中文、靠近大自然的環境居住。

Sonja表示，在嘉義的生活，最令她享受的事就是和鄰居阿公、阿嬤一起畫水彩畫、慢跑及跳舞，每個周末她也會到其他縣市旅遊，但以嘉義來說，她特別喜歡阿里山、梅山及獨立山，除此之外，她也很喜歡台灣的咖啡廳及茶館。

Sonja忍不住流下眼淚，激動地說，「我真的很感激能住在台灣，尤其是每天早上能和阿公阿嬤一起慢跑，都能讓我感動落淚，我竟然能住在這個美麗的國家，真的很幸運。」