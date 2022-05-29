在湖人宣布招攬前公鹿助教漢姆擔任新主帥後，《洛杉磯時報》卻狠狠酸了湖人一頓，因為根據《洛杉磯時報》在29日爆料，湖人原本更想招募爵士總教練史奈特，可惜史奈特以「沒有興趣」為由拒絕了，理由是他很不滿湖人無情逼走前主帥佛格方式。

比起漢姆即將迎來生涯首次擔任NBA總教練，史奈特的主帥經歷明顯比漢姆好太多了，也跟漢姆同樣擁有當過湖人助教經驗，史奈特從2014年開始擔任爵士總教練，目前連續6年領軍闖進季後賽，可惜都沒有辦法帶領爵士闖進西區冠軍賽。

也難怪史奈特會很不滿湖人「處理」佛格方式，畢竟佛格擔任湖人3年總教練期間，還曾帶領湖人拿下2020年總冠軍，卻成為本季湖人連附加賽都沒辦法打的替罪羔羊，湖人高層甚至無情到在例行賽才打完沒多久，就直接宣告了佛格的解雇。

反觀史奈特待在爵士除了帥位穩固，更在球員人事安排上擁有一定的話語權，這些東西卻在湖人不可能發生，甚至還要想辦法成功整合詹姆斯、安東尼戴維斯與韋斯布魯克3大球星，史奈德當然不會想要跳槽湖人，還不如安心繼續待在爵士執教。