太誇張！一名網友分享一張公司群組的對話紀錄，其中一名同事稱機車故障欲臨時請假，卻拿網路找到的拖吊照片呼攏，未料被老闆識破是網路圖片，氣到直接要同事別來上班。

這名網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享公司LINE群組的對話紀錄，其中一位同事A因車子故障，一早臨時請2小時事假，但2小時過去後，A同事仍未到班，老闆便在群組再次詢問對方人在哪裡。

透過對話紀錄可見，A同事回傳一張機車被拖吊車載離的照片答覆老闆，不料，老闆自行查證圖片真實性，發現A同事回傳的照片竟是道路救援業者於2019年發布的照片，狠狠痛罵對方，「你這也太跨張了，隨便去網路上抓一張照片截圖就要請假？你可以都不用來了！」

文章曝光後，不少網友紛紛在留言區看戲回應，「我也不願意啊，就網路找不到今天的相片」、「說不定這張照片是老闆3年前發的」、「不小因穿越時空了」、「很好奇對方回了什麼」。