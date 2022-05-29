蘇揆放話法辦郭彥均引眾怒 藍營喊話：要辦一起辦

藝人郭彥均日前在臉書分享與醫護朋友的對話，卻遭蘇貞昌28日放話「我們會加以咎責查辦」，結果高壓威嚇不但沒辦法壓制輿論，反而引起社會群情激憤。今藍營議員參選人柳采葳、詹為元等人與律師簡榮宗一同赴刑事局「主動投案」，表達藝人郭彥均若遭查辦，願意出任義務律師，避免說真話的人受到迫害，帶您來看現場最新畫面。

林鼎超表示，他是4歲、2歲小孩的2寶爸，家裡小孩現在都沒辦法打疫苗，身為家長每天都擔心孩子去學校、公共場所是否會有染疫風險，每一位小朋友都是家長的心頭肉，「對我來講1位也很多」，希望蘇貞昌院長可以走出他冷冰冰的辦公室，不要再看冷冰冰的數字。

凌濤也指出，他是一位4歲女兒的爸爸，現在全台灣的父母都在憂心，想知道疫苗怎麼施打、會不會有副作用、有什麼要注意等，孩子的重症狀況完全沒有配套，讓孩子、家長陷入恐慌。他認為「很多孩子走了」是事實，只是說出所有父母心中的憂慮，呼籲蘇貞昌不要再恐嚇台灣人民。

此外，凌濤號召所有好朋友一起投案，透露包括立法院黨團、各縣市黨部的黨團等，今天都會分別至市刑大刑警局投案，共同向蘇貞昌、冷血的政府發出怒吼，「我們不畏懼公權力的恐嚇，一定要為民眾發聲」，並當場提交「投案書」。