日本演藝圈近日相當不平靜，除了一連爆出多位知名導演及男演員利用自己的身分性侵女演員外，近日又傳有「坎城的女兒」美譽的知名美女導演「河瀨直美」被踢爆，曾多次對周圍的工作人員動粗，甚至還曾痛毆男員工，並逼女演員下跪，荒唐行徑讓眾人瞠目結舌。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，河瀨直美於2019年5月執導電影《晨曦將至》時，曾因不滿助理碰到她一下，竟當場發飆猛踹對方，隨後該助理也因此退出劇組，而河瀨直美被問及此事只輕描淡寫的表示這件事情在3年前就已解決，官網上還補充表示，當時的她是出於「正當防衛」才會出腳抵抗，避免自己遭受攻擊。

但在2019年10月，河瀨直美也曾傳出在自己的製作公司坐等一名男職員，當男職員一踏入她的辦公室，就遭到她莫名其妙的打了一巴掌並當場倒地，河瀨直美還沒有因此罷手，看到對方試圖逃跑還繼續瘋狂追打，嚇壞現場所有人。事後，媒體也採訪到當時遭到攻擊的男職員，但對方雖坦承此事卻也不想將事情擴大，因此僅表示事情都已過去便不願多談。

除此之外，河瀨直美還被爆料者指出，她因認為女演員「水崎綾女」在電影《光》（Radiance）中的表現不如預期，還曾逼對方下跪道歉，讓知道此事的人都相當驚訝；另外，河瀨直美還曾硬操女演員大島葉子，要求她每天得騎腳踏車爬山路，最後虛脫到無法進食，甚至因此打了5次點滴。不過諷刺的是，即使河瀨直美種種暴力惡行一一浮上檯面，她本人卻像沒事一樣目前還在法國坎城影展接受眾人的讚揚，被害者則相對低調，令網友們看不下去。