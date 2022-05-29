國民黨前台北市議員羅智強23日起從中壢火車站出發，開始「祈福走桃園」，當時羅智強表示，要把桃園13區，516里走透透，「一區一區，一里一里的傾聽桃園市民在疫情下的痛苦，幫助人民發聲，為桃園市民喉舌」，然而因幕僚確診，27日起行程暫停，但羅表示4天內已走了中壢76個里，更透露自己最常聽到里長們提到的名字，是台中市長盧秀燕。

羅智強今（29日）在臉書發文，指出很多里長們「一直誇盧秀燕很貼心」，他表示除了日夜操勞的醫護人員，里長和里幹事們「可說是疫情海嘯下的前線戰士」，要第一線直接協助確診的里民，解決大小疑難。

羅智強提到，幾乎每一個他見到的里長，都提到代領關懷包，「有些里民獨居、全家確診或是其他原因，無法親自或由家人領取，這時候就會請里長代領」，羅智強直言，里長們身心付出「倒是其次的問題」，一位里長告訴他，他們願意領關懷包服務里民，但因為經常得接觸確診里民，自己染疫風險極大，反讓一些里民覺得他們是「高風險群」，產生一些心理壓力。

羅智強直言，許多里長都共同提起了盧秀燕的作法，「最好就是學台中盧秀燕的作法，透過物流廠商，直接把關懷包宅配到府」，里長們更直呼「這樣的做法體貼多了」，而他也坦言，這讓他有一個很深的感悟，「一個體貼周到的市長，不只在她治理的城市裡會得到人民的肯定，連其他城市的市民，也會給她掌聲」。