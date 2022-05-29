美國那斯達克指數目前本益比大幅修正至25倍以下，已嚴重超跌、遠低於5年均值30倍。台新投信指出，隨著升息及戰爭影響淡化，配合基本面回溫，下半年漲升行情仍可期，危機入市時機到。而在「破壞式創新」引領科技業爆發性成長下，智慧生活基金將有不錯表現。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，反應俄烏軍事衝突、通膨壓力升溫，導致聯準會加快升息步調，5月再度升息2碼，且CME利率期貨隱含6、7及9月連三次會議聯準會各升息2碼機率達7成。

受此影響，美國4月ISM製造業採購經理人指數由3月的57.1％降至55.4％，低於市場預期，科技股首當其衝而持續重挫。但蘇聖峰指出，據FactSet數據顯示，標普500成分股已公布近9成企業財報，資訊科技類股財報優於預期比例達85％，可看出科技股基本面不差。

展望後市，在俄烏戰爭僵持不下、通膨壓力導致貨幣政策加速緊縮，加上中國大陸嚴控疫情而採取封城等因素影響，國際貨幣基金（IMF）將2022年全球經濟成長率由1月預估的4.4％下修至3.6％，但仍是成長格局。

蘇聖峰指出，就歷史經驗顯示，升息亦顯示經濟景氣熱絡，不致破壞股市多頭格局。新冠疫情對於資本市場影響已淡化，股市評價面偏低，且已反應美國聯準會的加速縮表和升息預期，下半年科技股反彈行情可期。

類股操作建議方面，蘇聖峰表示，「破壞式創新」持續滲透到各產業，顯示「破壞式創新」已不是選項、而是必要手段，為資產配置必備。而破壞式創新的選股重點，包括有結構性成長機會的產業，以及新興技術與存在巨大可觸及市場的產業。

因此，以此重點篩選，蘇聖峰看好數位轉型、金融支付、半導體、精準醫療等概念股。操作上，則首重風險管控，避開高基期、相對高評價與企業營運波動較大者，並逢低布局股價修正較大的各產業績優龍頭股。