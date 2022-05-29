新北市汐止區伯爵街43歲黃姓男子疑因與家人糾紛，手持菜刀與自製汽油彈揚言縱火，轄區汐止警分局獲報派員到場，黃男跑到4樓與員警對峙，員警喝令黃男放棄抵抗，黃男竟將手上汽油彈點燃並丟往員警，曾姓警見制止無效，遂朝黃男左肩1槍及左膝射擊2槍，上前將黃男壓制，隨後將送內湖三軍總醫院救治，無生命危險。

警方表示，黃男丟擲汽油彈幸僅燃燒鞋櫃，面積約1平方公尺，火勢隨即被鄰居用滅火器撲滅，並未釀成災害。警方將待黃男傷勢穩定後再行偵訊，依法偵辦。