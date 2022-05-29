So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #LakeShow💜💛 — LeBron James (@KingJames) May 28, 2022

洛杉磯湖人最後敲定由漢姆（Darvin Ham）出任新任總教練，他是NBA球員出身，生涯8個球季只有場均2.7分、2.3籃板。漢姆雖然沒有當過總教練，但他算是有冠軍血統，球員時期在2004年跟活塞一起摘冠，去年在公鹿首席助理教練任上又摘1冠。美媒雅虎體育報導，湖人雇用漢姆是因為他對於馴服球員很有一套，「他能夠獲得球員的尊重」。

前任總教練佛格（Frank Vogel）被炒魷魚的原因除了戰績不佳，他也管不住陣中的主力球星，特別是韋斯布魯克（Russell Westbrook）。漢姆尚未證明自己在NBA領軍贏球的本事，因此讓球隊主將詹姆斯（LeBron James）有些疑慮，不過新帥人選確定之後，詹姆斯也公開推文支持漢姆。

漢姆在業界被視為擅長處理球員關係的教練，類似勇士科爾（Steve Kerr）、太陽蒙提威廉斯（Monty Williams）、鵜鶘威利格林（Willie Green）這些能夠駕馭球隊的優秀總教練。湖人新球季的主力陣容很難有較大的變動，如何激發現在這幾位球星之間的化學效應是新帥最重要的任務，為此湖人需要一個有骨氣的掌兵者，不會輕易屈服於大牌球星。報導指出詹姆斯、韋斯布魯克都是很難應付的球星，但是漢姆也不是省油的燈，一位球團高層對漢姆的評語是「少惹他」。