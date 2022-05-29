5到11歲兒童BNT疫苗25日起開打，引發搶打潮，還有家長為了孩子能打到疫苗，漏夜到診所排隊，兒科醫師徐嘉賢分享他看到的施打兒童BNT的5大副作用，包括手酸、肌肉酸痛、疲倦一兩天、體溫稍微升高等，還指出最緊張的不是打針的孩子，而是在旁邊一直搓手的家長。

徐嘉賢昨天（28日）在臉書發文，表示傳說中的兒童BNT開打了，這幾天施打兒童BNT所看到的副作用大致分5種，為手酸、肌肉酸痛、疲倦一兩天、體溫稍微升高，少數人施打處會有紅腫皮膚癢。

徐嘉賢表示，相對於孩子，反而是父母的表徵更誇張，在旁坐立難安，一直搓手，「通常最緊張的不是被打針的孩子，是陪他來的那一位家長。」

對此，網友們看了紛紛留言，分享孩子打BNT後的狀況，「手臂痠痛，得到免寫功課金牌一天」、「兩兄弟第一、二天偶爾喊頭痛、頭暈，剩下的時間，只要不寫作業不上網課，就沒有副作用產生 」，還有人表示，「打完精神跟體力更好，食慾也超好，媽媽被操到比較像打疫苗的人」、「我兒星期四打BNT完全沒事，醫生說對了是家長比較緊張」。