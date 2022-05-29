西屯區台74線9.9K機車慢車道南向近朝馬匝道，昨晚發生機車連環追撞事故，總計有15輛機車，接連發生追撞，其中二次事故引發火燒車，3輛機車被燒成廢鐵。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

到底怎麼撞的？台74線9.9公里處機車慢車道，28日深夜發生離奇的機車連環追撞事故，先是8輛機車撞成一團，後方機車煞停又引發二次、三次追撞事故；二次事故追撞的4輛機車，疑因強烈撞擊引發火燒車，其中3輛機車幾乎燒成廢鐵，所幸15名騎士送醫後傷勢都不嚴重，且無人酒駕；詳細事故原因，警方仍要進一步調查釐清。

昨晚10點多，台中市西屯區台74線9.9K機車慢車道南向近朝馬匝道，發生離奇機車連環追撞事故，先是22歲蔡男與20歲龔男等8輛同向行駛的機車，發生追撞；後方20歲顏女與28歲邱男等騎士見狀緊急煞停後，卻又發生二次事故碰撞。

4輛機車全撞成一團，騎士們緊急跳車後，機車突然起火燃燒，一把火將其中3輛車燒個精光，幾乎成為廢鐵。後方約30公尺處又有3輛機車因發現火燒車而第三度追撞。

消防人員獲報後趕到現場，趕緊將火勢撲滅；總計同向鄰近的3處機車追撞事故接連發生，有3輛機車燒毀，另外12輛機車也多處因擦、碰撞受損，所幸，15名騎士皆僅受輕傷，酒測值均為零。

究竟是因撞擊力道過強，或因車齡老舊而引發火燒車？警方指出，昨晚先將騎士送醫檢傷，詳細事故原因，需待一一完成筆錄製作後才能調查釐清。