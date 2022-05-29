美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）證實，部分服用輝瑞抗新冠口服藥「倍拉維」（Paxlovid）的患者會有症狀復發的情形。

輝瑞抗新冠口服藥「倍拉維」（Paxlovid）在美國出現患者進行完整療程後症狀復發情形，美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）建議這類患者再重新隔離5天，對此美國專家建議風險非常低的患者不用服用。

路透社報導，隨著愈來愈多美國新冠患者在服用「倍拉維」5天後症狀再度出現、甚至病毒量增加的情形，美國CDC 25日表示，礙於擔心這類患者散播病毒，建議症狀復發的患者重新隔離5天。

對此紐奧良奧希納醫療中心（Ochsner Medical Center）傳染病專家凱莫莉（Sandra Kemmerly）表示，民眾並不喜歡隔離更久，她建議不是真的有風險的患者不用服用倍拉維。「諾斯威爾保健中心」（Northwell Health）公衛與流行病主任法博博士（Dr. Bruce Farber）表示，他不願意為風險非常低且病情不嚴重的患者開藥，特別是已經接種過疫苗且打過追加劑的患者，不過他仍建議有嚴重健康狀況或75歲以上患者服藥。

美國上周開出16.2萬份「倍拉維」5天份療程，在此之前平均每周開出3.3萬份療程。

對此輝瑞（Pfizer）回應仍在監控數據，認為病毒量增加並不尋常，而且不一定與「倍拉維」有關，強調目前還沒有看到患者出現抗藥性的問題。

美國CDC也表示，目前不清楚患者症狀復發是否與「倍拉維」有關，或者單純只是新冠病毒自然發展的一種情況。

加州大學洛杉磯分校醫療中心（UCLA Health）傳染病專家薇嘉陽（Tara Vijayan）表示，新冠病毒過去就有這種情況，患者好起來隔天又惡化，但她強調，目前沒有看過使用其他療程的患者症狀再度復發的情形。

南加州大學凱克醫學中心（Keck Medicine of USC）員工健康醫療主任斯特魯姆 （Earl Strum）表示，症狀復發的患者，症狀通常非常輕微。

法博預估，目前與倍拉維有關的症狀復發患者約佔10%，高於輝瑞進行實驗時的3-4%。

儘管部分患者重新出現症狀，譚普大學（Temple University）傳染病專家蓋拉格（Jason Gallagher）強調這並不代表倍拉維沒有作用，「它預防你住院，如果服藥後又出現症狀，那令人厭惡，但整體來看藥是成功的。」