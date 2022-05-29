領到第500張號碼牌的陳姓男子則表示，自己15分鐘前才來排隊，開心直呼「幸運」。（陳彩玲攝）

基隆火車站南站廣場今日開設兒童BNT疫苗集中施打站。（陳彩玲攝）

約莫早上7點多人潮已從忠一路蔓延至中山一路，排隊人龍長達近1公里。（陳彩玲攝）

基隆火車站南站廣場今日開設兒童BNT疫苗集中施打站，排在第一位男子凌晨2點多就到場；領到第500張號碼牌的陳姓男子則表示，自己15分鐘前才來排隊，開心直呼「幸運」。約莫早上7點多人潮從忠一路蔓延至中山一路，排隊人龍長達近1公里。

基隆市政府設集中施打站，針對滿5歲到11歲的學童施打BNT疫苗，上下午各提供500個名額，上午場次提供給設籍在基隆兒童。今日上午許多家長帶著小孩頂著烈焰排隊，記者現場直擊，排隊人龍從廣場到忠一路人行道，再蔓延到中山一路人行道，約500多名民眾排隊，全數皆有領到號碼牌。

排在第一位男子表示，家裡有一名6歲小朋友就讀私立幼兒園，因診所預約不到，凌晨2點多先由家人到場佔位，自己再來接班。另一名領到第500張號碼牌陳姓男子指出，小朋友下個月滿6歲，就讀私立幼兒園，現在疫情嚴重，希望小孩能有保護力，約上午8點到場排隊，他得知有民眾凌晨2點多就守在火車站，直呼很幸運。

市長林右昌上午8點也到火車站視察接種狀況，他表示，只要是年滿5歲的學齡前小朋友，無論就讀公幼、私幼或尚未就學，從5月30日起，都可以自行到基隆市10家合作醫療院所預約施打疫苗，至於在本市就讀國小學童，也已安排到校集中施打。

另外，林右昌指出，基隆的疫情高峰落在5月18日，確診數約2500多人，直至昨天已逐漸趨緩，目前正往下走，他提及，本市疫情、疫苗施打、確診佔全市人口比例等皆走在前，目前逐步從高峰往下走，未來可當作指標，預計今日確診數會再比昨天少。