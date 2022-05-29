第75屆世界衛生大會（WHA）5月28日在日內瓦閉幕，外交部今天表示，我推案今年共獲得全球88國、逾3800名行政部門政要、國會議員及各領域重要國際友人予我聲援，美丶日等11國以直接或間接方式發言支持，法、德、盧、立、捷5國更是首度明確提及台灣，聲援台灣參與WHA，意義重大。我行動團也與美國、捷克及立陶宛等國代表團進行共29場雙邊會談。

本屆WHA閉幕，外交部副發言人崔靜麟指出，我國的友邦、理念相近及友好國家，不論在WHA此一全球最重要的公衛平台上或場外，都以更強的力道、更高的層級及更多元的方式，為我國爭取參與「世界衛生組織」（WHO）及WHA的訴求，表達強力支持，外交部表達最誠摯的感謝。

他說，衛福部政務次長李麗芬率領「世衛行動團」前往日內瓦，傳達我國爭取參與WHA的堅定訴求，期間出席外交酒會、參與WHO健走、專業論壇、僑界活動、接受媒體專訪、並與美國、捷克及立陶宛等國代表團及國際醫衛專業組織進行共29場雙邊會談，討論如何增進衛生合作，以實際行動展現台灣貢獻健康人權的承諾和決心。

具有WHO會員國身分的我國13個友邦向WHO提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」提案，4個友邦聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯分別在總務委員會及全會為我案辯論，友邦也透過致函、執言、發布新聞及社群媒體發文、與我團雙邊會談、出席外交酒會及周邊活動、通過決議及友我動議等各種多元行動，力挺我國。

崔靜麟表示，今年理念相近國家挺台力道明顯增強，在WHA全會共有美國、英國、澳大利亞、法國、德國、加拿大、盧森堡、立陶宛、捷克、日本及紐西蘭11國及馬爾他騎士團，以直接或間接方式發言支持，其中法、德、盧、立、捷5國是首度明確提及台灣；在有限的發言時間中，聲援台灣參與WHA，意義重大。

理念相近國家也持續在各項多邊及雙邊場域積極助我，加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國及英國組成的「七大工業國集團」(G7)及歐盟，連續兩年在外長會議聯合公報中納入支持台灣參與WHA及WHO段落，今年更進一步在G7衛生部長會議聯合公報首度聲援台灣。

加拿大總理杜魯道、美國國務卿布林肯、日本外務大臣林芳正、捷克外長利帕夫斯基及瑞典外長林德等，分別以對外發言、回應國會議員質詢及媒體詢問、發表聲明、社群媒體發文方式，多次公開表達對我支持，顯見台灣參與國際公衛機制，已是世界主要民主國家關注議題。

世界醫師會（WMA）、歐洲醫師常務委員會（CPME）及歐洲記者聯盟（AEJ） 等國際非政府組織（INGO），以及歐洲、亞洲、拉美及非洲地區國際醫衛專業人士，也以致函WHO幹事長及發表公開聲明等方式，齊聲表達共同支持台灣參與WHA。國際合作發展基金會在WHA期間與挪威難民理事會(NRC)合辦「緊急事件下強化健康照護的可近性」專業論壇，展現我國豐沛合作能量。

外交部認為，國際各界的挺身而出，顯示其等認同唯有屏除政治藩籬，讓台灣共同參與WHO及WHA，才能為走過疫情的世界，建立更具韌性的全球衛生體系，共同保障全人類的健康福祉與安全。政府將秉持「專業、務實、有貢獻」原則，與各國共同推動全球衛生安全合作，為我國爭取參與WHO及WHA，創造更深厚的基礎與動能。