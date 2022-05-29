蔡政府最新民調出爐！資深媒體人吳子嘉28日搶先曝光《美麗島電子報》5月份「國政民調」。民調顯示，總統蔡英文施政滿意度為49.9%，不滿意度為44.8%。閣揆蘇貞昌施政滿意度方面，滿意度為43%，不滿意度則從43.7%小幅上升至48.5%，滿意度與不滿意度呈現死亡交叉。此外，對於中央政府今年的防疫政策和工作表現，則有高達64.5%的受訪者認為「比去年退步」。

吳子嘉28日在其主持的網路節目「董事長開講」搶先曝光蔡政府最新民調，據《美麗島電子報》所做5月份「國政民調」結果顯示，總統蔡英文的信任度為48.7%，與4月相較，下跌了5.9個百分點，不滿意度為44.0%，小幅上升5.7個百分點。在施政滿意度上，滿意度為49.9%，不滿意度為44.8%，滿意度下降6.1個百分點，不滿意度上升5.6個百分點。

閣揆蘇貞昌施政滿意度方面，滿意度為43%，與上個月所公布49.9%結果相較，下跌6.9個百分點，不滿意度則從43.7%小幅上升至48.5%，上升4.8個百分點，滿意度與不滿意度呈現死亡交叉。

《美麗島電子報》董事長、資深媒體人 吳子嘉，搶先曝光蔡英文總統最新民調。(圖/本報資料照)

值得注意的是，當民調問及受訪民眾，「認為中央政府今年的防疫政策和工作表現如何？」共列出4個選項。「比去年進步11.7%」、「2年表現一樣好13%」、「2年表現一樣差4.0%」、「比去年退步64.5%」。

吳子嘉強調，「全國民眾認為退步的比例高達64.5%，這個黨還敢罵人、還敢吵架，還想靠抹黑徐巧芯違規停車轉移焦點，這怎麼可能的事情！荒謬的政黨」。