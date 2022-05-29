鵜鶘官方先前才突然宣告「爆鞋哥」錫安威廉森腳掌骨裂傷勢痊癒，接下來將可參加籃球訓練，他也早就放話想跟鵜鶘完成5年最高2.23億美元續約動作，沒想到《ESPN》記者溫霍斯特29日爆料，鵜鶘並不願意開給他一份5年全額保障續約。

「鵜鶘老闆格莉班森向來很有自我風格，畢竟她也是NFL紐奧良聖徒隊老闆，」溫霍斯特表示，「所以她打算跟錫安威廉森談判續約時，抱持著職業美式足球類型的心態，也就是聖徒隊風格的心態，她會給威廉森大合約，卻不是全額保障。」

「如果錫安威廉森願意接受這份並非全額保障的續約，其中有保障的部分，大約只有1億美元，這樣的話一切都好，」溫霍斯特說，「如果威廉森不肯接受這樣的續約條件，堅持要拿全額保障合約，那麼今年秋天將有很有趣的事情發生。」

會讓鵜鶘如此小心處理錫安威廉森的續約內容，主因仍是他的玻璃體質，在過去3個球季，他總共才打了85場例行賽，本季更因腳傷與身材變形，一整季都沒辦法上場，假如接下來他仍打打停停，鵜鶘開給他頂薪全額保障合約，就會變得很可笑！