國內疫情升溫，報稅期限延長至6月底，為協助民眾正確申報，國稅局與會計師盤點扣除額、新婚合併申報等常見錯誤，提醒民眾留意，以免遭補稅處罰，已完稅者若發現有誤，仍可在6月30日前更正申報。

常見地雷一：網路申報採信用卡繳稅 未完成上傳

財政部高雄國稅局表示，過往常見民眾網路申報綜合所得稅，採用信用卡繳納稅捐，取得信用卡銀行的授權碼後，忽略系統提示訊息，未繼續執行申報上傳，結果導致申報程序未完成，而成逾期案件。

因此，高雄國稅局提醒，民眾在退出申報軟體前，應加以確認系統已回傳完成申報訊息、檔案編號及收執聯，或透過財政部電子申報繳稅服務網，查詢是否已完成申報。

常見地雷二：混淆申報年度 新婚配偶合併申報

綜合所得稅為落後申報，今年5月申報的是去年所得；安永執業會計師楊建華提醒，納稅義務人在所得年度尚未辦理結婚登記，但該年所得與配偶合併申報，這一情形為歷年常見申報疏漏。

由於配偶合併申報是以「登記日」為主，情侶今年2月登記結婚，5月結算申報去年綜所稅時，兩人需分開申報；兩人要等到明年申報今年所得，才能選擇合併申報。

此外，扶養親屬也須以所得年度狀態為主，舉例來說，若子女於今年1月1日出生，要到明年5月報稅時，才能列報幼兒學前特別扣除額，和子女的免稅額。

常見地雷三：扣除額規定沒看清 錯誤列報遭補稅空歡喜

精打細算的民眾想運用各項列舉扣除額省稅之前，務必將相關規定看仔細，以免錯誤列報，事後被補稅。

楊建華指出，列舉扣除額方面，萬年常犯錯誤包含誤將美容性質的鑲牙、植牙、齒列矯正、整形費用，以及坐月子相關費用，列報醫藥及生育費扣除額。

高雄國稅局說明，非屬醫療性質的支出不得計列醫藥費扣除，且醫藥費支出如果已受領保險給付，保險給付部分不得再列報扣除。

進一步舉例說明，民眾去年獲得的防疫險住院日額理賠金，或是疫苗副作用理賠金，屬於保險給付範疇，今年5月報稅時，已獲理賠的部分，要從列報相關的醫藥及生育費中扣除。

針對保險費列舉扣除額申報兩大錯誤，楊建華表示，首先，常見納稅義務人將「非直系」受扶養親屬的人身保險費（非全民健保），如兄弟姊妹或姪子、姪女的保費，列報人身保險費列舉扣除額；再者，納稅義務人將車險等產險保費列舉扣除。

他說明，非全民健保的保險費支出，須為納稅義務人、配偶或受扶養的「直系」親屬的人身保險費，且要保人、被保險人與納稅義務人在同一申報戶。此外，可列舉扣除的險種為人壽保險、傷害保險、年金保險、勞工保險等。

另一常見疏漏，民眾誤將至寺廟安太歲或點光明燈的費用，列入捐贈扣除額；楊建華表示，因廟方有提供服務，安太歲相關支出不屬於無償捐贈性質，所以不能列報扣除。

同時，教育學費特別扣除額只限「大專以上院校子女」學費，往年也常見納稅義務人誤將本人、配偶或其他扶養親屬學費列入扣除，民眾應多加注意。