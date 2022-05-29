1984年出道的台灣女星王祖賢，有著小巧瓜子臉與精緻五官，修長的身材加上一雙勾人杏眼，讓她在演出《倩女幽魂》後，爆紅成為眾人心目中的絕美女神，而王祖賢息影多年，但她逢年過節會透過社群跟粉絲問好，也不時會在日常生活中被網友捕捉到倩影，近日就有人曝光在法會上遇到女神，55歲的她穿著樸素僧服禮佛，仍美得不可方物。

曾是亞洲超級女神的王祖賢，事業與感情皆是轟轟烈烈一場，而她在2004年拍完電影《美麗上海》後，即宣布息影，並搬到加拿大溫哥華定居，此生覺悟潛心修佛，始終沒有結婚，而她偶爾會被網友拍到日常照，不時就被酸民嘲諷「顏值暴跌」，讓許多人看不下去這等歪風，紛紛表示「每個時期有不同樣貌，多發掘別人的優點，才是王道」、「人都會老！何必去叨擾人家咧，又不是真心的關心」。

王祖賢被拍到參加法會，55歲仍保有絕塵美貌與氣質，相當出眾。(取材自微博)

最近又有網友曝光她的近況，是她出席一場法會的影音，55歲的王祖賢臉蛋素淨，將長髮紮成簡潔的公主頭，臉上戴著黑色口罩，身披黑素色僧服，精神、氣色看上去不錯，該網友也大讚「王祖賢雖戴著口罩遮臉，隱約看到皮膚白皙，絲毫沒有歲月留下痕跡」。

目擊者還表示，王祖賢跟著人們一同禮佛，她很耐心地排著隊，看上去雖較先前有些發福，但步伐仙氣飄飄，自帶絕塵氣質與美貌，難以被人群淹沒，仍是相當出眾，不禁令人迷醉，值得注意的是，她身上披的黑色僧服是名為「海青」的款式，是為在家戒律的居士所穿搭的服飾，證明王祖賢沒有真正未出家，而是帶髮在家修行。