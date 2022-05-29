女星唐玲2019年被診斷罹患胃癌，好不容易撐過手術和8次化療，以為抗癌成功，沒想到幾個月後在一次例行檢查中，發現卵巢異常腫大，4月曾動手術摘除卵巢與子宮，但癌細胞轉移已是癌末，這陣子她常透露罹癌心聲，昨(28)她更對自己身體，鼻酸感嘆:「我的未來充滿不確定性」但她仍決心堅強面對難題。

唐玲28日向大家訴說罹癌以來的心聲，她坦言「排除驚嚇之後，我漸漸可以思考面對癌症4期病友該會遇到的問題」並聊到身體狀況「我不知道目前的健康還可以維持多久？盡可能調適心情，在平安喜樂的狀態」她對即將面臨的辛苦化療，她感到一陣茫然，唯獨確認一點「不可能再跟以前相同」只能好好珍惜當下。

這幾日，她和朋友約吃晚飯，突然接來工作來電，她自嘲道「原本就是魚腦袋的我」沒帶筆記本在身邊，低頭猛想了好一陣子，卻依舊想不起來工作行程，直喊「在癌症的驚嚇、手術、化療、更年期的洗禮之後，腦霧的一塌糊塗」此時信仰耶穌的她腦海浮出詩歌，題為「我知誰掌管明天」給予她更多抗癌的勇氣。

網友們見她如此堅強，紛紛出言安慰她：「不要為了還沒發生的事情而擔心」、「勇敢昂首向前走，珍惜眼前的每一天」、「活在當下，好好愛自已，我陪妳一起渡過」也有癌友分享自身癌末經驗，「曾經我也是被末期給嚇到，覺得面臨死亡很近，放寬心好好休養，就一直活到現在」引來唐玲回覆「厲害哦」癌友齊聚一堂，要來樂觀面對人生巨大挑戰。