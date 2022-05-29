芝加哥白襪的大膽投資終究沒有得到回報，他們29日宣布放棄大鬍子左投凱寇（Dallas Keuchel），將他指定轉讓（簡稱DFA），白襪還欠他1800萬美元薪水（新台幣5.28億）。凱寇曾是太空人強投，在2015年勇奪美聯賽揚獎，白襪在2020年與他簽下3年5550萬美元，包含第4年有條件自動續約，現在認賠殺出。

凱寇當初放棄太空人的合格報價（1790萬美元）而短暫加盟勇士1季，被迫降價到1300萬美元。結果凱寇繳出不錯的成績，白襪就決定在季外「賭一把」簽他3年。在2020年加盟白襪首季，碰上疫情縮水例行賽，凱寇以6勝2負、1.99自責分率揚眉吐氣，沒想到2021年就被暴打至5.28自責分率。

本季的凱寇球威全失，先發登板8次僅有2勝5敗，例行賽第2場就被單局打7分。凱寇在白襪最後的兩場先發都投不滿5局就被打6分，自責分率7.88，等於是不能用了，應該不會有球隊從白襪將他接手，他很快就會進入自由市場。

依照合約內容，如果凱寇最後兩年都投滿160局，可獲得第4年自動續約1850萬美元。凱寇去年真的投到162局，今年白襪不給他機會了。白襪已經從3A叫上內野手曼迪克（Danny Mendick）遞補空缺，球隊目前22勝22敗在美聯中區排名第2，居於雙城之後。