台灣家樂福出售案競爭白熱化，繼統一集團董事長羅智先上周首度鬆口「法方不斷變更版本，雙方至今沒有共識。」市場開始流傳各種版本。傳出國內多家巨頭企業開始組隊廝殺，其中國內最大私募基金達勝集團董事長郭冠群穿針引線，邀集統一在內等多家企業共同組成投資基金參與競標；而國泰金董事長蔡宏圖的胞弟蔡鎮宇更是反向出手，發信給統一及統一超董事，希望買下統一集團手中的四成家樂福股權。

對此，統一集團回應「不知訊息從何而來」。

面對市場關心統一集團收購台灣家樂福案動態？羅智先上周最新透露：「過程中法方不斷變更版本，所以雙方至今都沒有共識。」引爆市場各種揣測。

因為統一集團原本就掌握台灣家樂福四成股權，法商家樂福基於集團國際發展策略，有意撤出台灣，出售手中六成的台灣家樂福股權，統一集團理所當然是第一順位，擁有優先議約權。

不過消息人士指出，家樂福目前是國內第二大量販品牌，僅次於好市多（Cotsco），具有極重要戰略意義，吸引各路人馬爭相競標，包括遠東集團董事長徐旭東、富邦集團旗下的富邦媒（momo）等皆出手競標，大大墊高家樂福身價，對於統一集團而言，一方面不願買貴，二方面又擔心家樂福落入其他競爭對手手中，因此收購談判持續卡關。

最新消息指出，達勝集團董事長郭冠群已出面穿針引線，成功整合統一集團，以及萬海、中嘉、宏泰、玉山等國內知名企業，共同組成投資基金，參與台灣家樂福競標案。如此一來，統一可掌握台灣家樂福經營權，而其他同盟企業一方面可以共同分擔收購成本，也可共享家樂福穩定獲利，兩邊雙贏。

另外還有市場傳聞，蔡鎮宇閃電出手，瞄準的不是法商家樂福手中的六成股權，反而是統一集團手中的四成股權。據傳蔡鎮宇本月20日已經發信給統一及統一超的每位董事，表明希望洽購兩家企業手中合計四成的台灣家樂福股權。

據了解，蔡鎮宇之所以出手，主要評估統一集團已手握台灣家樂福四成股權，如果要再耗資數百億元從法商手中取得其他六成股權，可能需要援手。因此他反向希望買下統一集團手中的四成股權，志在參與零售業，但不搶經營權；統一集團則可取得更多資源，利用優先議約權優勢全力拿下法商手中的六成股權，並掌握經營權。