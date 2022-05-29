本土個案昨新增8萬835人確診，但死亡和中重症分別達127例及408例，雙創歷史新高，精神科醫師沈政男表示，現階段最重要的防疫工作，是加速給兒童施打疫苗、染疫高齡長者服用抗病毒藥物，只要人流指數沒有回升，最慢7月下旬，單日新增確診數會低於1萬例以下，最快是6月底，目前只剩死亡率最讓人擔心。

沈政男昨（28）日於個人臉書指出，有專家依美國模型推估，台灣又會有不少未成年染疫後死亡，但也有專家認為台灣醫療資源，不至於如此。沈政男提美國疫情走勢說，Omicron變異株是在2021年12月中旬出現在美國社區，在這之前的死亡率都是Alpha與Delta所致，而非台灣目前盛行的Omicron。

沈政男分析，美國兒童感染Omicron死亡，只佔疫情兩年多來的15%至20%，其他都是在先前的變異株導致死亡，且香港的兒童染疫死亡率是萬分之一，遠低於那樣的算法，台灣目前比香港更低，但與紐西蘭相近。

沈政男說，現在兒童疫苗大規模施打，染疫後轉中重症與死亡率也會繼續下降，認為家長們真的不必太過擔心。另外高齡長者死亡率漸漸攀升，沈政男認為與黑數、80歲以上染疫相關，要壓低死亡率的方式，就是讓染疫長者趕緊服用抗病毒藥物，「這是目前最重要的防疫工作」。

沈政男表示，只要人流指數沒有回升，可在6月看到曲線往下走，最慢7月下旬會低於單日新增1萬以下，最快則是6月底，其實「共存」相關醫療與公衛措施已逐漸到位，目前只剩死亡率最讓人擔心。