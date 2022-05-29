因為少子化，國內面臨勞動力短缺，許多大學也難招到學生，衍生社會問題。國發會及教育部規畫，111學年起，讓30歲以下的外籍移工可進入四技二專進修部就讀，他們畢業後能進一步取得永久居留證，以解決台灣現在面臨的許多問題，目標至2030年為6萬人。

勞動部最近提出「移工留才久用方案」，在台工作6年的移工、透過我國教育的僑外生，技術及薪資門檻達到一定水準，可由雇主申請成中階技術人力，滿5年後可申請在台永久居留。

另依國發會「強化人口及移民政策執行架構及做法規畫」，鼓勵製造業、營造業、農業及養護機構30歲以下、來台工作滿3年且具備高級中等學校以上學歷之年輕移工，就讀四技二專進修部，畢業後得依「僑外生留臺工作評點新制」或「留用外國中階技術人力政策」提升職能後留台。

教育部表示，經促進產學連結合作育才平台確認企業需求，計有16家企業評估擬培育933位年輕移工。教育部6月7日將召開「年輕移工在職進修專班研商會議」，從111學年起，由科大和企業合作，開班招收外籍年輕移工來就學。

教育部規定，年輕外籍移工讀四技二專進修部，學校應為他們規畫華語能力相關課程，如於升專二時，華語應達A2等級；年輕移工每學期至少修9學分課程；年輕移工如有休退學情形，應於當月函送勞動部，並通知教育部，以掌握年輕移工就讀在職進修專班之情形。

這個計畫對年輕移工有吸引力嗎？全國私校工會理事長尤榮輝表示，企業希望自己用的年輕移工能在專業方面有所提升，因此會想和科大合作來推動這項計畫；而年輕移工為了取得台灣的永久居留權，也會有意願在企業安排下，去科大讀四技二專進修部。

中國科大校長唐彥博表示，能有新的學生來源，應該沒有學校會反對。不過他提醒教育部要有配套措施，要避免學校以低學雜費搶學生，而且不能排擠到本地學生的權益（如宿舍），另也要慎選合作企業，不能將這些年輕外籍移工當廉價勞力來用，否則國國際形象受損，更得不償失。